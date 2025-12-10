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Noticias:  Jueves 11 de Diciembre de 2025

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ESTADOS UNIDOS EN LAS COSTAS VENEZOLANAS

(10/12/25) - Estados unidos - El presidente de Estados Unidos afirmó que la Guardia Costera confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. En medio del despliegue militar ordenado por la Casa Blanca en el mar Caribe Trump anunció la incautación de un barco petrolero iraní en la costa venezolana. “Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande; de hecho, el más grande jamás incautado”, declaró Trump a la prensa. “Y están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante”, añadió. Se trataba de un petrolero sancionado previamente por Washington y ubicado frente a las costas venezolanas. Este tipo de acciones representa un endurecimiento de la estrategia de Washington para aislar al régimen chavista de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en tribunales estadounidenses.

EL EXPRESIDENTE ARCE FUE DETENIDO

(10/12/25) - Bolivia - Detuvieron al ex presidente Luis Arce por una causa de corrupción vinculada al Fondo Indígena. El ex mandatario estaría involucrado en el caso de un presunto desfalco millonario de recursos públicos destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas. Arce, fue arrestado en horas de la tarde del miércoles por efectivos de seguridad en cumplimiento de una orden de la Fiscalía por una causa abierta, confirmó la ex ministra de Presidencia, María Nela Prada. el ex mandatario está involucrado en el caso de un presunto desfalco millonario de recursos públicos. El caso remite a su función en el gobierno de Evo Morales (2006-2019), durante su gestión como ministro. Según la indagación, cuando Arce era ministro de Economía presuntamente autorizó desembolsos estatales a cuentas particulares, entre ellas la de la ex diputada Lidia Patty, actualmente detenida en el penal de Obrajes.

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