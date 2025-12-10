noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
ESTADOS UNIDOS EN LAS COSTAS VENEZOLANAS
(10/12/25) -
Estados unidos - El presidente de Estados Unidos
afirmó que la Guardia Costera confiscó un buque petrolero
frente a las costas de Venezuela. En medio del despliegue
militar ordenado por la Casa Blanca en el mar Caribe Trump
anunció la incautación de un barco petrolero iraní en la
costa venezolana. “Acabamos de incautar un petrolero en la
costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande; de
hecho, el más grande jamás incautado”, declaró Trump a la
prensa. “Y están sucediendo otras cosas, así que lo verán
más adelante”, añadió. Se trataba de un petrolero sancionado
previamente por Washington y ubicado frente a las costas
venezolanas. Este tipo de acciones representa un
endurecimiento de la estrategia de Washington para aislar al
régimen chavista de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de
narcoterrorismo en tribunales estadounidenses.
EL EXPRESIDENTE ARCE FUE DETENIDO
(10/12/25) - Bolivia
- Detuvieron al ex presidente Luis Arce por una causa de
corrupción vinculada al Fondo Indígena. El ex mandatario estaría
involucrado en el caso de un presunto desfalco millonario de recursos
públicos destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas.
Arce, fue arrestado en horas de la tarde del miércoles por efectivos de
seguridad en cumplimiento de una orden de la Fiscalía por una causa
abierta, confirmó la ex ministra de Presidencia, María Nela Prada. el ex
mandatario está involucrado en el caso de un presunto desfalco
millonario de recursos públicos. El caso remite a su función en el
gobierno de Evo Morales (2006-2019), durante su gestión como ministro.
Según la indagación, cuando Arce era ministro de Economía presuntamente
autorizó desembolsos estatales a cuentas particulares, entre ellas la de
la ex diputada Lidia Patty, actualmente detenida en el penal de Obrajes.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6194
PELEA CON EL DIABLO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST