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Noticias:  Viernes 12 de Diciembre de 2025

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OTAN CONTRA RUSIA

(10/12/25) - Europa - El secretario general de la OTAN pidió prepararse para una guerra con Rusia. La preocupante afirmación se coronó con "Somos el próximo objetivo de Putin". La máxima autoridad de la Alianza Atlántica advirtió en Berlín, capital alemana, que los países miembros (de la OTAN) deben incrementar la inversión en defensa y acelerar la producción de armamento para evitar un posible conflicto con Moscú a través de la disuasión evitando el choque militar frontal. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que los aliados deben permanecer "fuertes, confiados y firmes" frente a la amenaza rusa, pero sin caer en la autocomplacencia, porque afirmó: "las fuerzas oscuras de la opresión están de nuevo en marcha". En sintonía con Trump, Rutte instó a los aliados a aumentar cuanto antes el gasto militar hasta el 5% acordado en la última cumbre de la OTAN y a acelerar la producción de armamento para que los ejércitos de la Alianza dispongan de la capacidad suficiente como para mantener la seguridad.

CORINA EN OSLO

(10/12/25) - Noruega - Después de toda una odisea María Corina Machado llega a Oslo. Luego de más de un año en la clandestinidad la opositora venezolana desafía al régimen chavista de Maduro con su llegada a la capital de Noruega tras recibir el Nobel de la Paz. La clandestinidad ha terminado para María Corina Machado. Después de más de un año oculta por razones de seguridad la última premio Nobel de la Paz ha llegado la medianoche del jueves a la capital noruega. La dirigente, que llevaba 14 años sin salir de su país, se ha asomado al balcón del Grand Hotel y ha saludado a la multitud que la esperaba en la calle. "¡Valiente!", le gritaban decenas de personas con las que Machado entonó el himno nacional de Venezuela. En un solo día, la travesía de Machado para salir de Venezuela y llegar a Noruega ha sufrido una interminable cantidad de giros inesperados. A primera hora de la mañana del miércoles, el Instituto Noruego del Nobel anunció que la ganadora de este año no estaría presente durante la entrega en el Ayuntamiento de Oslo. Alrededor de una hora antes de la gala, sin embargo, la institución afirmó en un comunicado que la opositora venezolana se había embarcado "en un viaje en una situación de extremo peligro" y que "había hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia". "Estamos profundamente felices de confirmar que ella está a salvo y que estará con nosotros", agregó. Un ran dispositivo de seguridad, algún disfraz y una peripecia increíble forman parte de la narrativa.

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