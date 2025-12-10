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OTAN CONTRA RUSIA
(10/12/25) -
Europa - El secretario general de la OTAN pidió
prepararse para una guerra con Rusia. La preocupante
afirmación se coronó con "Somos el próximo objetivo de
Putin". La máxima autoridad de la Alianza Atlántica advirtió
en Berlín, capital alemana, que los países miembros (de la
OTAN) deben incrementar la inversión en defensa y acelerar
la producción de armamento para evitar un posible conflicto
con Moscú a través de la disuasión evitando el choque
militar frontal. El secretario general de la OTAN, Mark
Rutte, aseguró que los aliados deben permanecer "fuertes,
confiados y firmes" frente a la amenaza rusa, pero sin caer
en la autocomplacencia, porque afirmó: "las fuerzas oscuras
de la opresión están de nuevo en marcha". En sintonía con
Trump, Rutte instó a los aliados a aumentar cuanto antes el
gasto militar hasta el 5% acordado en la última cumbre de la
OTAN y a acelerar la producción de armamento para que los
ejércitos de la Alianza dispongan de la capacidad suficiente
como para mantener la seguridad.
CORINA EN OSLO
(10/12/25) - Noruega
- Después de toda una odisea María Corina Machado llega a Oslo.
Luego de más de un año en la clandestinidad la opositora venezolana
desafía al régimen chavista de Maduro con su llegada a la capital de
Noruega tras recibir el Nobel de la Paz. La clandestinidad ha terminado
para María Corina Machado. Después de más de un año oculta por razones
de seguridad la última premio Nobel de la Paz ha llegado la medianoche
del jueves a la capital noruega. La dirigente, que llevaba 14 años sin
salir de su país, se ha asomado al balcón del Grand Hotel y ha saludado
a la multitud que la esperaba en la calle. "¡Valiente!", le gritaban
decenas de personas con las que Machado entonó el himno nacional de
Venezuela. En un solo día, la travesía de Machado para salir de
Venezuela y llegar a Noruega ha sufrido una interminable cantidad de
giros inesperados. A primera hora de la mañana del miércoles, el
Instituto Noruego del Nobel anunció que la ganadora de este año no
estaría presente durante la entrega en el Ayuntamiento de Oslo.
Alrededor de una hora antes de la gala, sin embargo, la institución
afirmó en un comunicado que la opositora venezolana se había embarcado
"en un viaje en una situación de extremo peligro" y que "había hecho
todo lo posible para asistir a la ceremonia". "Estamos profundamente
felices de confirmar que ella está a salvo y que estará con nosotros",
agregó. Un ran dispositivo de seguridad, algún disfraz y una peripecia
increíble forman parte de la narrativa.
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