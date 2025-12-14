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Noticias:  Lunes 15 de Diciembre de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

LAS AVENTURAS DE CORINA

Una historia de película que reúne una huida secreta, disfraces, un operativo de seguridad rarísimo, un bote por el caribe y una coordinación internacional imposible.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

ELECCIONES EN CHILE

(14/12/25) - Chile - La segunda vuelta definió el rumbo político que tomó Chile. Kast es el próximo presidente. El resultado fue Jeannette Jara 41,7% y José Antonio Kast 58,3%: dos polos opuestos fueron al balotaje para llegar al Palacio de la Moneda en Chile. La segunda vuelta enfrentó a la representante comunista frente a un abogado republicano que capitalizó el malestar por la inseguridad y el cambio social. Gabriel Boric comienzo así la despedirse de La Moneda. El presidente chileno entregará el mando en marzo de 2026. Las opciones eran claras: Jeannette Jara, militante comunista, representante de las izquierdas, y José Antonio Kast, líder del extremista Partido Republicano, candidato de las derechas. No había más. Gabriel Boric, militante del Frente Amplio, tomará el teléfono para saludar el triunfador en un mensaje que todos los chilenos podrán observar en sus televisores y celulares. Una tradición en la política chilena que marca el camino institucional que ha tenido el país sudamericano desde el retorno a la democracia en 1990. Boric, con 40 años recién cumplidos, seguirá ostentando el record del presidente más joven de la historia de Chile y se alejará entre aciertos y desafíos incumplidos que el electorado ha remarcado.

AGUA ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

(14/12/25) - Estados Unidos - México ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para cubrir el déficit de entrega de agua. Esto ocurre días después de que Donald Trump amenazara con imponer aranceles del 5% si no se cumplía el Tratado de Aguas. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha difundido un comunicado conjunto con Estados Unidos en el que anuncia el envío gradual de 249 millones de metros cúbicos de agua, la cantidad que el presidente reclamaba a su vecino del sur antes de final de año 2025. Los envíos comenzarán hoy mismo y el plazo para completar lo acordado se extiende hasta el 31 de enero.

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