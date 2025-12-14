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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
LAS AVENTURAS DE CORINA
Una historia de película que reúne una huida secreta, disfraces, un
operativo de seguridad rarísimo, un bote por el caribe y una
coordinación internacional imposible.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
ELECCIONES EN CHILE
(14/12/25) -
Chile - La segunda vuelta definió el rumbo político
que tomó Chile. Kast es el próximo presidente. El resultado
fue Jeannette Jara 41,7% y José Antonio Kast 58,3%: dos
polos opuestos fueron al balotaje para llegar al Palacio de
la Moneda en Chile. La segunda vuelta enfrentó a la
representante comunista frente a un abogado republicano que
capitalizó el malestar por la inseguridad y el cambio
social. Gabriel Boric comienzo así la despedirse de La
Moneda. El presidente chileno entregará el mando en marzo de
2026. Las opciones eran claras: Jeannette Jara, militante
comunista, representante de las izquierdas, y José Antonio
Kast, líder del extremista Partido Republicano, candidato de
las derechas. No había más. Gabriel Boric, militante del
Frente Amplio, tomará el teléfono para saludar el triunfador
en un mensaje que todos los chilenos podrán observar en sus
televisores y celulares. Una tradición en la política
chilena que marca el camino institucional que ha tenido el
país sudamericano desde el retorno a la democracia en 1990.
Boric, con 40 años recién cumplidos, seguirá ostentando el
record del presidente más joven de la historia de Chile y se
alejará entre aciertos y desafíos incumplidos que el
electorado ha remarcado.
AGUA ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
(14/12/25) - Estados
Unidos - México ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para
cubrir el déficit de entrega de agua. Esto ocurre días después de que
Donald Trump amenazara con imponer aranceles del 5% si no se cumplía el
Tratado de Aguas. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha
difundido un comunicado conjunto con Estados Unidos en el que anuncia el
envío gradual de 249 millones de metros cúbicos de agua, la cantidad que
el presidente reclamaba a su vecino del sur antes de final de año 2025.
Los envíos comenzarán hoy mismo y el plazo para completar lo acordado se
extiende hasta el 31 de enero.
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SHOW 6196
LAS AVENTURAS DE CORINA
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