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VUELOS MILITARES AUTORIZADOS
(15/12/25) -
Trinidad y Tobago - El Gobierno de Trinidad y Tobago
autorizó vuelos militares de Estados Unidos hacia y desde
sus aeropuertos internacionales. Durante las próximas
semanas, como parte de una cooperación bilateral en materia
de seguridad, la isla autorizó vuelos militares a sus
aeropuertos de Piarco y Arthur NR Robinson. El Ministerio de
Relaciones Exteriores informó que dio luz verde al tránsito
de aeronaves militares estadounidenses por ambos
aeropuertos. Según la cartera, Washington notificó que las
operaciones "son de naturaleza logística, facilitando el
reabastecimiento y las rotaciones rutinarias de personal".
El ministro Sean Sobers sostuvo que la medida se inscribe en
el diálogo permanente con la Embajada de Estados Unidos en
Puerto España. Trinidad y Tobago reiteró que la cooperación
responde a un compromiso asumido por la primera ministra
Kamla Persad-Bissessar para reforzar la seguridad nacional y
regional.
MASACRE DE BONDI BEACH
(15/12/25) - Australia
- Continúan las investigaciones sobre la masacre de Bondi Beach. Según
las autoridades australianas, los autores de la matanza son un padre e
hijo de origen árabe que actuaron motivados por creencias radicales.
Ahora se investigan posibles conexiones con el grupo Estado Islámico. La
investigación sobre el ataque terrorista antisemita en la playa ha
revelado que los responsables habrían actuado motivados por una
ideología extremista. El sangriento ataque, que dejó quince víctimas
mortales y más de una veintena de heridos, se produjo mientras la
comunidad judía de Sídney celebraba el primer día de Janucá, y ha
generado una intensa respuesta de las autoridades.
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