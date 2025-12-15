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Noticias:  Martes 16 de Diciembre de 2025

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VUELOS MILITARES AUTORIZADOS

(15/12/25) - Trinidad y Tobago - El Gobierno de Trinidad y Tobago autorizó vuelos militares de Estados Unidos hacia y desde sus aeropuertos internacionales. Durante las próximas semanas, como parte de una cooperación bilateral en materia de seguridad, la isla autorizó vuelos militares a sus aeropuertos de Piarco y Arthur NR Robinson. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que dio luz verde al tránsito de aeronaves militares estadounidenses por ambos aeropuertos. Según la cartera, Washington notificó que las operaciones "son de naturaleza logística, facilitando el reabastecimiento y las rotaciones rutinarias de personal". El ministro Sean Sobers sostuvo que la medida se inscribe en el diálogo permanente con la Embajada de Estados Unidos en Puerto España. Trinidad y Tobago reiteró que la cooperación responde a un compromiso asumido por la primera ministra Kamla Persad-Bissessar para reforzar la seguridad nacional y regional.

MASACRE DE BONDI BEACH

(15/12/25) - Australia - Continúan las investigaciones sobre la masacre de Bondi Beach. Según las autoridades australianas, los autores de la matanza son un padre e hijo de origen árabe que actuaron motivados por creencias radicales. Ahora se investigan posibles conexiones con el grupo Estado Islámico. La investigación sobre el ataque terrorista antisemita en la playa ha revelado que los responsables habrían actuado motivados por una ideología extremista. El sangriento ataque, que dejó quince víctimas mortales y más de una veintena de heridos, se produjo mientras la comunidad judía de Sídney celebraba el primer día de Janucá, y ha generado una intensa respuesta de las autoridades.

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