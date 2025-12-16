Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Miércoles 17 de Diciembre de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

INCERTIDUMBRE EN HONDURAS

(16/12/25) - Honduras - El inicio del escrutinio especial de las elecciones presidenciales continúa bloqueado por disturbios, manifestaciones y protestas. Las protestas se dan en el Centro Logístico Electoral (CLE), una situación que obligó a la intervención de efectivos militares y que mantiene en suspenso la definición del próximo presidente del país. La revisión, clave para despejar dudas en un resultado ajustado, debía analizar casi 2.800 actas con inconsistencias que concentran cientos de miles de votos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, denunció que las condiciones de seguridad no están dadas para dar inicio al procedimiento. "Continúan acciones que impiden las condiciones necesarias para iniciar los escrutinios especiales", escribió en la red social X. Ante ese escenario, informó que solicitó apoyo al jefe del Estado Mayor Conjunto para resguardar las instalaciones donde debe realizarse la revisión. Las elecciones presidenciales hondureñas siguen asi si dar un resultado certero. Testigos señalaron que grupos identificados con el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) y con el Partido Liberal bloquearon accesos, gritaron consignas y protagonizaron enfrentamientos.

ISRAEL CULPA EL GOBIERNO AUSTRALIANO

(16/12/25) - Australia - Israel pide a sus ciudadanos en el extranjero acudir solo a celebraciones judías protegidas, ante posibles imitaciones del atentado en Australia. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, culpa al Gobierno australiano de "incentivar" la masacre terrorista en Sídney por reconocer al Estado palestino, Las autoridades de Israel han lanzado a inicio de semana un mensaje unánime culpando al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, del ataque del domingo pasado en la playa de Bondi, en Sídney, donde 15 personas murieron tiroteadas cuando participaban en una celebración judía. El Ejecutivo de Netanyahu acusa a Albanese de haber contribuido a crear las circunstancias para ese atentado al reconocer el pasado septiembre al Estado palestino y permitir manifestaciones contra la masacre en Gaza donde se coreaban lemas como "Globalicemos la Intifada", "Desde el río hasta el mar Palestina será libre" o "Muerte al ejército israelí".

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6198

PSYCHO SEDUCCIÓN

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados