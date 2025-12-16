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INCERTIDUMBRE EN HONDURAS
(16/12/25) -
Honduras
- El inicio del escrutinio especial de las elecciones
presidenciales continúa bloqueado por disturbios,
manifestaciones y protestas. Las protestas se dan en el
Centro Logístico Electoral (CLE), una situación que obligó a
la intervención de efectivos militares y que mantiene en
suspenso la definición del próximo presidente del país. La
revisión, clave para despejar dudas en un resultado
ajustado, debía analizar casi 2.800 actas con
inconsistencias que concentran cientos de miles de votos. La
presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola
Hall, denunció que las condiciones de seguridad no están
dadas para dar inicio al procedimiento. "Continúan acciones
que impiden las condiciones necesarias para iniciar los
escrutinios especiales", escribió en la red social X. Ante
ese escenario, informó que solicitó apoyo al jefe del Estado
Mayor Conjunto para resguardar las instalaciones donde debe
realizarse la revisión. Las elecciones presidenciales
hondureñas siguen asi si dar un resultado certero. Testigos
señalaron que grupos identificados con el partido
oficialista Libertad y Refundación (Libre) y con el Partido
Liberal bloquearon accesos, gritaron consignas y
protagonizaron enfrentamientos.
ISRAEL CULPA EL GOBIERNO AUSTRALIANO
(16/12/25) - Australia
- Israel pide a sus ciudadanos en el extranjero acudir solo a
celebraciones judías protegidas, ante posibles imitaciones del atentado
en Australia. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, culpa al
Gobierno australiano de "incentivar" la masacre terrorista en Sídney por
reconocer al Estado palestino, Las autoridades de Israel han lanzado a
inicio de semana un mensaje unánime culpando al primer ministro de
Australia, Anthony Albanese, del ataque del domingo pasado en la playa
de Bondi, en Sídney, donde 15 personas murieron tiroteadas cuando
participaban en una celebración judía. El Ejecutivo de Netanyahu acusa a
Albanese de haber contribuido a crear las circunstancias para ese
atentado al reconocer el pasado septiembre al Estado palestino y
permitir manifestaciones contra la masacre en Gaza donde se coreaban
lemas como "Globalicemos la Intifada", "Desde el río hasta el mar
Palestina será libre" o "Muerte al ejército israelí".
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