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PEDIDO DE MÉXICO A LA ONU
(17/12/25) -
México - La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a
la ONU actuar en el conflicto entre Venezuela y Estados
Unidos. Según la mandataria, se trata de "evitar un
derramamiento de sangre". Así la presidenta de México ha
cuestionado el rol del organismo internacional, al que
todavía "no se le ha visto", y ha insistido en una solución
pacífica de la controversia con diálogo y sin injerencias.
Sheinbaum, se ha pronunciado sobre el conflicto entre
Estados Unidos y Venezuela para hacer un llamado a Naciones
Unidas. Nada más iniciar su conferencia matutina del día
miércoles, la mandataria ha arrancado su intervención
exhortando a la ONU a que intervenga en el choque entre
ambos países, después de que Trump anunciara máxima presión
sobre Caracas..
TRUMP BLOQUEA PETROLEROS
(17/12/25) - Venezuela
- Trump ordena el bloqueo total de los petroleros sancionados que entren
y salgan de Venezuela. El presidente de Estados Unidos afirma que la
operación continuará hasta que el chavismo le regrese a su país "el
petróleo, las tierras y demás activos robados". Unos 18 petroleros bajo
sanciones de Washington se encuentran en aguas venezolanas. El
mandatario republicano ha despejado las pocas dudas que podían quedar
sobre el interés de Washington en el petróleo venezolano como parte de
la ofensiva contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
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PERROS
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EN CASO DE
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