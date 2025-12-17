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Noticias: Jueves 18 de Diciembre de 2025

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PEDIDO DE MÉXICO A LA ONU

(17/12/25) - México - La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la ONU actuar en el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Según la mandataria, se trata de "evitar un derramamiento de sangre". Así la presidenta de México ha cuestionado el rol del organismo internacional, al que todavía "no se le ha visto", y ha insistido en una solución pacífica de la controversia con diálogo y sin injerencias. Sheinbaum, se ha pronunciado sobre el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela para hacer un llamado a Naciones Unidas. Nada más iniciar su conferencia matutina del día miércoles, la mandataria ha arrancado su intervención exhortando a la ONU a que intervenga en el choque entre ambos países, después de que Trump anunciara máxima presión sobre Caracas..

TRUMP BLOQUEA PETROLEROS

(17/12/25) - Venezuela - Trump ordena el bloqueo total de los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. El presidente de Estados Unidos afirma que la operación continuará hasta que el chavismo le regrese a su país "el petróleo, las tierras y demás activos robados". Unos 18 petroleros bajo sanciones de Washington se encuentran en aguas venezolanas. El mandatario republicano ha despejado las pocas dudas que podían quedar sobre el interés de Washington en el petróleo venezolano como parte de la ofensiva contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

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