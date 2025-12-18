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ATAQUE CONTRA REFUGIADOS EN SUDÁN
(18/12/25) -
Sudán - Naciones Unidas denunció que más de mil
civiles fueron asesinados en Sudán. Se trata de un hecho
ocurrido en el mes de abril de este año que recién ahora
cobra notoriedad internacional. La masacre ocurrió durante
un ataque contra el campo de Zamzam en Sudán y fue
perpetrada contra desplazados de la guerra en el país
africano. El organismo pidió a la comunidad internacional
hacer todo lo posible para "detener las atrocidades". En
este sentido, ONU ha documentado "violaciones, ejecuciones
extrajudiciales y actos de violencia sexual, además de
tortura y secuestros" cometidos durante aquellos tres días
de ofensiva en abril, unas acciones que se saldaron con
1.013 muertos. De aquellos que murieron durante los ataques
contra el campo de desplazados internos, 319 fueron
ejecutados de forma extrajudicial, según el texto, que
apunta a que las fuerzas paramilitares sudanesas "fueron
casa por casa" realizando registros. "Otros fueron
asesinatos en colegios, mercados e instalaciones sanitarias,
así como mezquitas. Más de 400.000 habitantes del campo
tuvieron que desplazarse nuevamente debido a este ataque",
ha lamentado el informe.
CONGRESO FAVORECE A BOLSONARO Y A LOS GOLPISTAS
(18/12/25) - Brasil
- El Senado aprobó, con 48 votos a favor, 25 en contra y una abstención,
el proyecto de ley para rebajar las penas de cárcel del expresidente
ultraderechista Jair Bolsonaro y del resto de condenados por golpismo.
La polémica propuesta ya se había aprobado la semana pasada en la Cámara
de Diputados, por lo que para que entre en vigor ahora sólo falta la
sanción final del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. El líder
brasileño, claramente contrario a la medida que favorece a quien intentó
por todos los medios impedir su llegada al poder nuevamente, ya ha dicho
que la vetará, pero esto no servirá de nada, más allá del simbolismo,
porque los diputados pueden restaurar el texto acto seguido. Es
probable, en todo caso, que desde la izquierda se lleve la ley al
Tribunal Supremo cuestionando su constitucionalidad. La mayoría
opositora en ambas cámaras ata de manos a Lula respecto a esa medida.
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