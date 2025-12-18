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Noticias: Viernes 19 de Diciembre de 2025

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ATAQUE CONTRA REFUGIADOS EN SUDÁN

(18/12/25) - Sudán - Naciones Unidas denunció que más de mil civiles fueron asesinados en Sudán. Se trata de un hecho ocurrido en el mes de abril de este año que recién ahora cobra notoriedad internacional. La masacre ocurrió durante un ataque contra el campo de Zamzam en Sudán y fue perpetrada contra desplazados de la guerra en el país africano. El organismo pidió a la comunidad internacional hacer todo lo posible para "detener las atrocidades". En este sentido, ONU ha documentado "violaciones, ejecuciones extrajudiciales y actos de violencia sexual, además de tortura y secuestros" cometidos durante aquellos tres días de ofensiva en abril, unas acciones que se saldaron con 1.013 muertos. De aquellos que murieron durante los ataques contra el campo de desplazados internos, 319 fueron ejecutados de forma extrajudicial, según el texto, que apunta a que las fuerzas paramilitares sudanesas "fueron casa por casa" realizando registros. "Otros fueron asesinatos en colegios, mercados e instalaciones sanitarias, así como mezquitas. Más de 400.000 habitantes del campo tuvieron que desplazarse nuevamente debido a este ataque", ha lamentado el informe.

CONGRESO FAVORECE A BOLSONARO Y A LOS GOLPISTAS

(18/12/25) - Brasil - El Senado aprobó, con 48 votos a favor, 25 en contra y una abstención, el proyecto de ley para rebajar las penas de cárcel del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y del resto de condenados por golpismo. La polémica propuesta ya se había aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, por lo que para que entre en vigor ahora sólo falta la sanción final del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. El líder brasileño, claramente contrario a la medida que favorece a quien intentó por todos los medios impedir su llegada al poder nuevamente, ya ha dicho que la vetará, pero esto no servirá de nada, más allá del simbolismo, porque los diputados pueden restaurar el texto acto seguido. Es probable, en todo caso, que desde la izquierda se lleve la ley al Tribunal Supremo cuestionando su constitucionalidad. La mayoría opositora en ambas cámaras ata de manos a Lula respecto a esa medida.

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