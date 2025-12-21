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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
ESCRIBIENDO A SANTA CLAUS
Las cartas que los líderes mundiales le enviaron a Santa Claus.
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Noticias Destacadas del día
BOLIVIA YA NO SUBSIDIA COMBUSTIBLE
(21/12/25) -
Bolivia - El Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta la
primera turbulencia social. Solo se cumplen 40 días de
gestión y el presidente y sus ministros anunciaron un
paquete de medidas económicas para iniciar la estabilización
de las finanzas públicas. De los 120 artículos que incluye
el Decreto Supremo 5503, publicado la semana pasada, uno
centró el debate público y detonó el conflicto: la
eliminación del subsidio a los combustibles. La medida, que
muchos consideraban ineludible porque su importación y la
corrupción alrededor del subsidio generan uno de los mayores
gastos públicos, se traduce en la duplicación del precio de
la gasolina y la triplicación del diésel. El efecto
multiplicador que puede tener esta disposición en el aumento
del costo del transporte y el precio de los alimentos en
general ha provocado protestas de diversos sectores y aunque
el Gobierno se mostró dispuesto al diálogo, afirmó que no
dará marcha atrás. El ministro de economía, José Gabriel
Espinoza, dijo que "evidentemente en la campaña había la
posibilidad de ir por otra forma de levantamiento del
subsidio. Sin embargo, la situación que se encontró apenas
asumido el gobierno y el alto grado de corrupción que
representaba el subsidio, nos llevó hacia una decisión que
implica salir completamente de él de una sola vez" explicó.
ESTADOS UNIDOS VA CONTRA ISIS EN SIRIA
(21/12/25) - Estados
Unidos - Estados Unidos ha lanzado varios ataques aéreos contra
decenas de objetivos del Estado Islámico en Siria. Según funcionarios
estadounidenses, el viernes pasado el presidente Donald Trump tomó
represalias por la muerte de dos soldados estadounidenses y un
intérprete el sábado anterior en un atentado en Palmira, cuando un
miembro del ISIS atacó un convoy de fuerzas estadounidenses y sirias
antes de ser abatido. Según el Pentágono, en el ataque también otros
tres soldados estadounidenses resultaron heridos. "Tropas
estadounidenses han iniciado un ataque a gran escala contra la
infraestructura y los depósitos de armas del Estado Islámico en Siria.
Este ataque masivo se produce tras el del 13 de diciembre contra fuerzas
estadounidenses y aliadas", ha anunciado el Mando Central de Estados
Unidos en un breve comunicado.
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