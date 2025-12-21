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Noticias:  Lunes 22 de Diciembre de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

ESCRIBIENDO A SANTA CLAUS

Las cartas que los líderes mundiales le enviaron a Santa Claus.

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BOLIVIA YA NO SUBSIDIA COMBUSTIBLE

(21/12/25) - Bolivia - El Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta la primera turbulencia social. Solo se cumplen 40 días de gestión y el presidente y sus ministros anunciaron un paquete de medidas económicas para iniciar la estabilización de las finanzas públicas. De los 120 artículos que incluye el Decreto Supremo 5503, publicado la semana pasada, uno centró el debate público y detonó el conflicto: la eliminación del subsidio a los combustibles. La medida, que muchos consideraban ineludible porque su importación y la corrupción alrededor del subsidio generan uno de los mayores gastos públicos, se traduce en la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel. El efecto multiplicador que puede tener esta disposición en el aumento del costo del transporte y el precio de los alimentos en general ha provocado protestas de diversos sectores y aunque el Gobierno se mostró dispuesto al diálogo, afirmó que no dará marcha atrás. El ministro de economía, José Gabriel Espinoza, dijo que "evidentemente en la campaña había la posibilidad de ir por otra forma de levantamiento del subsidio. Sin embargo, la situación que se encontró apenas asumido el gobierno y el alto grado de corrupción que representaba el subsidio, nos llevó hacia una decisión que implica salir completamente de él de una sola vez" explicó.

ESTADOS UNIDOS VA CONTRA ISIS EN SIRIA

(21/12/25) - Estados Unidos - Estados Unidos ha lanzado varios ataques aéreos contra decenas de objetivos del Estado Islámico en Siria. Según funcionarios estadounidenses, el viernes pasado el presidente Donald Trump tomó represalias por la muerte de dos soldados estadounidenses y un intérprete el sábado anterior en un atentado en Palmira, cuando un miembro del ISIS atacó un convoy de fuerzas estadounidenses y sirias antes de ser abatido. Según el Pentágono, en el ataque también otros tres soldados estadounidenses resultaron heridos. "Tropas estadounidenses han iniciado un ataque a gran escala contra la infraestructura y los depósitos de armas del Estado Islámico en Siria. Este ataque masivo se produce tras el del 13 de diciembre contra fuerzas estadounidenses y aliadas", ha anunciado el Mando Central de Estados Unidos en un breve comunicado.

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