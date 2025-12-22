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Noticias:  Martes 23 de Diciembre de 2025

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TRUMP A VENEZUELA

(22/12/25) - Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó un anunció junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de la Marina, John Phelan, desde su residencia de Mar-a-Lago. El discurso se da en medio de una escalada de tensiones con Venezuela marcada por múltiples incautaciones de petroleros. La declaratoria se produce después de que la Guardia Costera estadounidense confiscara un segundo petrolero sancionado frente a las costas venezolanas durante el fin de semana y anunciara que mantiene una "persecución activa". "Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región", declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado publicado en redes sociales tras la captura del segundo navío. "Los encontraremos y los detendremos", advirtió. El sábado, las autoridades estadounidenses incautaron el petrolero Centuries, con bandera panameña, que según la Casa Blanca formaba parte de la denominada "flota fantasma venezolana" utilizada para transportar crudo sancionado. La liberación de Venezuela, Cuba y Nicaragua son cuestiones de seguridad nacional para Washington trascendió por parte de una fuente del pentágono.

ISRAEL EN EL LÍBANO

(22/12/25) - Israel - Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el domingo a dos presuntos miembros de Hezbollah en la aldea de Yater, en el sur del Líbano. El Centro de Operaciones del Ministerio de Salud Pública libanés confirmó que una persona murió y otra resultó herida en "dos ataques enemigos israelíes contra un vehículo y una motocicleta en Yater, distrito de Bint Jbeil". Las Fuerzas de Defensa israelíes señalaron en un comunicado que eliminaron a un terrorista que intentaba reconstruir infraestructura militar para Hezbollah en la región. Según el ejército israelí, las acciones del objetivo constituían una violación de los acuerdos entre Israel y Líbano.

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