noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
TRUMP A VENEZUELA
(22/12/25) -
Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, realizó un anunció junto al secretario de
Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de la Marina, John
Phelan, desde su residencia de Mar-a-Lago. El discurso se da
en medio de una escalada de tensiones con Venezuela marcada
por múltiples incautaciones de petroleros. La declaratoria
se produce después de que la Guardia Costera estadounidense
confiscara un segundo petrolero sancionado frente a las
costas venezolanas durante el fin de semana y anunciara que
mantiene una "persecución activa". "Estados Unidos
continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo
sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo
en la región", declaró la secretaria de Seguridad Nacional,
Kristi Noem, en un comunicado publicado en redes sociales
tras la captura del segundo navío. "Los encontraremos y los
detendremos", advirtió. El sábado, las autoridades
estadounidenses incautaron el petrolero Centuries, con
bandera panameña, que según la Casa Blanca formaba parte de
la denominada "flota fantasma venezolana" utilizada para
transportar crudo sancionado. La liberación de Venezuela,
Cuba y Nicaragua son cuestiones de seguridad nacional para
Washington trascendió por parte de una fuente del pentágono.
ISRAEL EN EL LÍBANO
(22/12/25) - Israel
- Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el domingo a dos presuntos
miembros de Hezbollah en la aldea de Yater, en el sur del Líbano. El
Centro de Operaciones del Ministerio de Salud Pública libanés confirmó
que una persona murió y otra resultó herida en "dos ataques enemigos
israelíes contra un vehículo y una motocicleta en Yater, distrito de
Bint Jbeil". Las Fuerzas de Defensa israelíes señalaron en un comunicado
que eliminaron a un terrorista que intentaba reconstruir infraestructura
militar para Hezbollah en la región. Según el ejército israelí, las
acciones del objetivo constituían una violación de los acuerdos entre
Israel y Líbano.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6202
LA MENTIRA DE LA PSICOLOGÍA
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST