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Noticias:  Miércoles 24 de Diciembre de 2025

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DUROS POR EL CARIBE

(23/12/25) - Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó a inicio de semana el tono de sus ataques hacia el venezolano, Nicolás Maduro. "Si se quiere hacer el duro, será la última vez que lo haga", le advirtió en respuesta a la pregunta de un reportero que le pidió su opinión sobre la posible reacción de Maduro a la creciente presión de Washington sobre Caracas. El presidente de Estados Unidos anunció la semana pasada un "bloqueo total y completo" de todos los petroleros sancionados por Washington que intenten entrar o salir de Venezuela. Mientras anunciaba la construcción de grandes barcos de guerra por parte de Washington, también se dio un tiempo para dedicarle una frase a Gustavo Petro, presidente de Colombia: "No es amigo de Estados Unidos. Más le vale andarse con cuidado" dijo.

NECESITO GROENLANDIA

(23/12/25) - Estados Unidos - La mirada de Trump sobre Groenlandia sigue tensando la relación entre Washington y Europa. El presidente de Estados Unidos reiteró que su país "necesita" Groenlandia por motivos de "seguridad nacional". Exactamente un día después de nombrar al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial a la isla autónoma danesa, Trump expresa la "necesidad" de Washington de poner pie en Groenlandia. Esa decisión abrió una nueva disputa diplomática con Dinamarca y motivó la convocatoria del embajador estadounidense en Copenhague. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump sostuvo en reiteradas ocasiones que Washington requiere el control del territorio ártico por razones estratégicas y evitó descartar el uso de la fuerza para lograrlo. El domingo pasado, el mandatario designó a Landry como enviado especial a Groenlandia, lo que provocó una reacción inmediata del gobierno danés y críticas desde la Unión Europea.

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