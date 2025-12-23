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DUROS POR EL CARIBE
(23/12/25) -
Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, elevó a inicio de semana el tono de sus
ataques hacia el venezolano, Nicolás Maduro. "Si se quiere
hacer el duro, será la última vez que lo haga", le advirtió
en respuesta a la pregunta de un reportero que le pidió su
opinión sobre la posible reacción de Maduro a la creciente
presión de Washington sobre Caracas. El presidente de
Estados Unidos anunció la semana pasada un "bloqueo total y
completo" de todos los petroleros sancionados por Washington
que intenten entrar o salir de Venezuela. Mientras anunciaba
la construcción de grandes barcos de guerra por parte de
Washington, también se dio un tiempo para dedicarle una
frase a Gustavo Petro, presidente de Colombia: "No es amigo
de Estados Unidos. Más le vale andarse con cuidado" dijo.
NECESITO GROENLANDIA
(23/12/25) -
Estados Unidos - La mirada de Trump sobre Groenlandia
sigue tensando la relación entre Washington y Europa. El presidente de
Estados Unidos reiteró que su país "necesita" Groenlandia por motivos de
"seguridad nacional". Exactamente un día después de nombrar al
gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial a la isla
autónoma danesa, Trump expresa la "necesidad" de Washington de poner pie
en Groenlandia. Esa decisión abrió una nueva disputa diplomática con
Dinamarca y motivó la convocatoria del embajador estadounidense en
Copenhague. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump sostuvo en
reiteradas ocasiones que Washington requiere el control del territorio
ártico por razones estratégicas y evitó descartar el uso de la fuerza
para lograrlo. El domingo pasado, el mandatario designó a Landry como
enviado especial a Groenlandia, lo que provocó una reacción inmediata
del gobierno danés y críticas desde la Unión Europea.
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