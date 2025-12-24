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Noticias:  Jueves 25 de Diciembre de 2025

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ERUPCIÓN DEL KILAUEA

(24/12/25) - Estados Unidos - Erupción del volcán más grande Hawai parece preparar el paisaje para las fiestas. La erupción intermitente que ha deslumbrado a residentes y visitantes en la isla Grande de Hawai durante casi un año se reanudó el cuando el volcán Kilauea formó fuentes de lava que se elevaron a 122 metros (400 pies) de altura. El último espectáculo de lava fue precedido por salpicaduras esporádicas y desbordamientos que comenzaron el viernes. Cada episodio eruptivo ha durado aproximadamente un día o menos. El volcán ha hecho una pausa de al menos unos días entre cada episodio.

NO EN TODO EL MUNDO ES NAVIDAD

(24/12/25) - Mundo - Aunque desde occidente nos parezca imposible, varios países no celebran la navidad y hoy es un día más para sus habitantes. Países donde la fe religiosa es radical y gobierna de manera férrea no celebran la fiesta cristiana y en algunos casos está penalizada. Tal el caso de Brunei, Corea del Norte, Tayikistán o Somalia donde por cuestiones religiosas e ideológicas la navidad no es celebrada. El caso de China es aún más complejo, ya que la prohibición de la Navidad no es uniforme en todo el territorio. En regiones donde el control ideológico es mayor, las autoridades han sancionado a quienes celebran la Navidad en espacios públicos, argumentando que estas prácticas desvían a los jóvenes de las costumbres nacionales y representan una influencia extranjera. Paradójico teniendo en cuenta que casi todos los adornos y muchos de los regalos que reparte Santa Claus son Made un China.

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