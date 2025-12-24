noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
ERUPCIÓN DEL KILAUEA
(24/12/25) -
Estados Unidos - Erupción del volcán más grande Hawai
parece preparar el paisaje para las fiestas. La erupción
intermitente que ha deslumbrado a residentes y visitantes en
la isla Grande de Hawai durante casi un año se reanudó el
cuando el volcán Kilauea formó fuentes de lava que se
elevaron a 122 metros (400 pies) de altura. El último
espectáculo de lava fue precedido por salpicaduras
esporádicas y desbordamientos que comenzaron el viernes.
Cada episodio eruptivo ha durado aproximadamente un día o
menos. El volcán ha hecho una pausa de al menos unos días
entre cada episodio.
NO EN TODO EL MUNDO ES NAVIDAD
(24/12/25) - Mundo
- Aunque desde occidente nos parezca imposible, varios países no
celebran la navidad y hoy es un día más para sus habitantes. Países
donde la fe religiosa es radical y gobierna de manera férrea no celebran
la fiesta cristiana y en algunos casos está penalizada. Tal el caso de
Brunei, Corea del Norte, Tayikistán o Somalia donde por cuestiones
religiosas e ideológicas la navidad no es celebrada. El caso de China es
aún más complejo, ya que la prohibición de la Navidad no es uniforme en
todo el territorio. En regiones donde el control ideológico es mayor,
las autoridades han sancionado a quienes celebran la Navidad en espacios
públicos, argumentando que estas prácticas desvían a los jóvenes de las
costumbres nacionales y representan una influencia extranjera.
Paradójico teniendo en cuenta que casi todos los adornos y muchos de los
regalos que reparte Santa Claus son Made un China.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6204
REGALOS DE NAVIDAD
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST