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Noticias Destacadas del día
EL PAPA EN NAVIDAD
(25/12/25) -
Italia - Navidad en El Vaticano y la misa presidida
por el papa en San Pedro. El papa León XIV recordó el
sufrimiento de los habitantes de Gaza y el de los
desplazados y refugiados en cada continente, así como el de
los miles de personas sin hogar en las ciudades, en la
homilía de la misa de Navidad que se volvió a celebrar en la
basílica de San Pedro después de más de 30 años. En esta
misa de Navidad, que no celebraban los pontífices desde
1994, León XIV afirmó: "Jesús quiere que toquemos la miseria
humana, que toquemos la carne sufriente de los demás" y de
los más frágiles. En la bendición "Urbi et Orbi" León XIV
pidió a Ucrania y Rusia que encuentren "el valor para
dialogar de manera sincera, directa y respetuosa".
ASFURA PRESIDENTE DE HONDURAS
(25/12/25) - Honduras
- Finalmente Nasry Asfura fue confirmado como presidente electo de
Honduras. El candidato apoyado por Trump recibe el reconocimiento
internacionales tras ser confirmado como presidente electo. Estados
Unidos y los partidos de derecha de España coincidieron en felicitar al
postulante del Partido Nacional. Se sumaron Argentina, Bolivia, Costa
Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. La
candidata del actual gobierno continúa sin reconocer a Asfura. La demora
en el nombramiento fue atribuida al procesamiento de 2.792 actas
electorales con inconsistencias, inició recién el 18 de diciembre,
acumulando cinco días de retraso desde la jornada electoral original del
30 de noviembre. La decisión llega tras una serie de tensiones políticas
en Honduras, alimentadas por la competencia cerrada entre el Partido
Nacional, representado por Asfura, y el Partido Liberal, cuyo candidato
Salvador Nasralla quedó a menos de un punto de distancia con el 39,54 %
de los votos, frente al 40,26 % obtenido por "Tito" Asfura, de acuerdo
con el 99,93 % de las actas escrutadas reportadas por la página web del
CNE.
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LA ELECCIÓN DEL DESODORANTE
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