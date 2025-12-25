Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Viernes 26 de Diciembre de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

EL PAPA EN NAVIDAD

(25/12/25) - Italia - Navidad en El Vaticano y la misa presidida por el papa en San Pedro. El papa León XIV recordó el sufrimiento de los habitantes de Gaza y el de los desplazados y refugiados en cada continente, así como el de los miles de personas sin hogar en las ciudades, en la homilía de la misa de Navidad que se volvió a celebrar en la basílica de San Pedro después de más de 30 años. En esta misa de Navidad, que no celebraban los pontífices desde 1994, León XIV afirmó: "Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás" y de los más frágiles. En la bendición "Urbi et Orbi" León XIV pidió a Ucrania y Rusia que encuentren "el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa".

ASFURA PRESIDENTE DE HONDURAS

(25/12/25) - Honduras - Finalmente Nasry Asfura fue confirmado como presidente electo de Honduras. El candidato apoyado por Trump recibe el reconocimiento internacionales tras ser confirmado como presidente electo. Estados Unidos y los partidos de derecha de España coincidieron en felicitar al postulante del Partido Nacional. Se sumaron Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. La candidata del actual gobierno continúa sin reconocer a Asfura. La demora en el nombramiento fue atribuida al procesamiento de 2.792 actas electorales con inconsistencias, inició recién el 18 de diciembre, acumulando cinco días de retraso desde la jornada electoral original del 30 de noviembre. La decisión llega tras una serie de tensiones políticas en Honduras, alimentadas por la competencia cerrada entre el Partido Nacional, representado por Asfura, y el Partido Liberal, cuyo candidato Salvador Nasralla quedó a menos de un punto de distancia con el 39,54 % de los votos, frente al 40,26 % obtenido por "Tito" Asfura, de acuerdo con el 99,93 % de las actas escrutadas reportadas por la página web del CNE.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6205

LA ELECCIÓN DEL DESODORANTE

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados