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Noticias:  Lunes 29 de Diciembre de 2025

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OPERACIÓN EN NIGERIA

(28/12/25) - Nigeria - Estados Unidos bombardeó campamentos del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria. La acción, en conjunto con el Ejército nigeriano, fue en represalia por la violencia contra cristianos, según explicó el propio presidente estadounidense Donald Trump. La operación fue anunciada por el propio Trump, quien afirmó que se trató de una respuesta directa a los recientes ataques y asesinatos masivos perpetrados por grupos yihadistas en la región. Estos ataques constituyen la primera acción militar estadounidense en Nigeria bajo la administración Trump y se producen después de semanas de presión diplomática y sanciones, incluyendo restricciones de visado a responsables nigerianos vinculados a la violencia contra cristianos. La Casa Blanca había señalado en octubre que consideraba la situación una amenaza existencial para la comunidad cristiana y advirtió sobre la posibilidad de una intervención militar si no se frenaba la persecución religiosa.

TENSIÓN ENTRE CAMBOYA Y TAILANDIA

(28/12/25) - Asia - La tensión en la frontera entre Camboya y Tailandia continúa. El primer ministro de Camboya pidió resolver "de manera pacífica" el conflicto armado fronterizo con Tailandia mientras Estados Unidos exhorta a un cese del fuego inmediato. El mandatario camboyano, Hun Manet, subrayó la necesidad de ceñirse a los compromisos ya firmados para contener la escalada militar entre Nom Pen y Bangkok. En medio del conflicto, hubo una llamada telefónica del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigiéndoles progreso en las negociaciones bilaterales. Son más de 80 muertos en la zona de conflicto desde el inicio de las hostilidades a principios de diciembre.

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