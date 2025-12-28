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OPERACIÓN EN NIGERIA
(28/12/25) -
Nigeria - Estados Unidos bombardeó campamentos del
Estado Islámico en el noroeste de Nigeria. La acción, en
conjunto con el Ejército nigeriano, fue en represalia por la
violencia contra cristianos, según explicó el propio
presidente estadounidense Donald Trump. La operación fue
anunciada por el propio Trump, quien afirmó que se trató de
una respuesta directa a los recientes ataques y asesinatos
masivos perpetrados por grupos yihadistas en la región.
Estos ataques constituyen la primera acción militar
estadounidense en Nigeria bajo la administración Trump y se
producen después de semanas de presión diplomática y
sanciones, incluyendo restricciones de visado a responsables
nigerianos vinculados a la violencia contra cristianos. La
Casa Blanca había señalado en octubre que consideraba la
situación una amenaza existencial para la comunidad
cristiana y advirtió sobre la posibilidad de una
intervención militar si no se frenaba la persecución
religiosa.
TENSIÓN ENTRE CAMBOYA Y TAILANDIA
(28/12/25) - Asia -
La tensión en la frontera entre Camboya y Tailandia continúa. El primer
ministro de Camboya pidió resolver "de manera pacífica" el conflicto
armado fronterizo con Tailandia mientras Estados Unidos exhorta a un
cese del fuego inmediato. El mandatario camboyano, Hun Manet, subrayó la
necesidad de ceñirse a los compromisos ya firmados para contener la
escalada militar entre Nom Pen y Bangkok. En medio del conflicto, hubo
una llamada telefónica del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco
Rubio, exigiéndoles progreso en las negociaciones bilaterales. Son más
de 80 muertos en la zona de conflicto desde el inicio de las
hostilidades a principios de diciembre.
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