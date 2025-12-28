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DESCARRILAMIENTO DEL TREN MAYA
(28/12/25) -
México - Trece personas murieron en el
descarrilamiento de una formación del tren maya. La titular
de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina
Godoy Ramos, informó que la institución a su cargo inició
una carpeta de investigación por el descarrilamiento del
tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Por estos hechos 13 personas perdieron la vida. Poco antes
de las 6:00 de la tarde fueron confirmadas 13 personas sin
vida, 98 lesionadas y 139 fuera de peligro, según la
Secretaría de Marina (Semar).
LLEGAN MÁS AVIONES MILITARES A PUERTO RICO
(28/12/25) - Puerto Rico
- Nuevos aviones militares estadounidenses se sumaron a las operaciones
en el Caribe. Arribaron el domingo a Puerto Rico en medio de las
crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, evidenciando el
continuo refuerzo de la presencia militar de Washington en la zona. Esta
llegada se suma a las operaciones realizadas el lunes pasado en la
antigua estación naval de Roosevelt Roads en Ceiba, donde cazas F-35 y
F-18, aviones de transporte C-130 Hércules y helicópteros Black Hawk y
Huey ejecutaron maniobras de despegue, aterrizaje y descenso de tropas
mediante rapel. Esas operaciones marcaron el retorno de actividad
militar de gran escala a una instalación que había permanecido sin
operaciones de esa magnitud durante varios años.
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