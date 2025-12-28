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Noticias:  Martes 30 de Diciembre de 2025

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DESCARRILAMIENTO DEL TREN MAYA

(28/12/25) - México - Trece personas murieron en el descarrilamiento de una formación del tren maya. La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que la institución a su cargo inició una carpeta de investigación por el descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Por estos hechos 13 personas perdieron la vida. Poco antes de las 6:00 de la tarde fueron confirmadas 13 personas sin vida, 98 lesionadas y 139 fuera de peligro, según la Secretaría de Marina (Semar).

LLEGAN MÁS AVIONES MILITARES A PUERTO RICO

(28/12/25) - Puerto Rico - Nuevos aviones militares estadounidenses se sumaron a las operaciones en el Caribe. Arribaron el domingo a Puerto Rico en medio de las crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, evidenciando el continuo refuerzo de la presencia militar de Washington en la zona. Esta llegada se suma a las operaciones realizadas el lunes pasado en la antigua estación naval de Roosevelt Roads en Ceiba, donde cazas F-35 y F-18, aviones de transporte C-130 Hércules y helicópteros Black Hawk y Huey ejecutaron maniobras de despegue, aterrizaje y descenso de tropas mediante rapel. Esas operaciones marcaron el retorno de actividad militar de gran escala a una instalación que había permanecido sin operaciones de esa magnitud durante varios años.

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