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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
LO QUE PASÓ EN 2025
Nos podemos programar con inteligencia artificial y el mundo deja de ser
como solíamos pensar.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
MOSCÚ DENUNCIA ATAQUE DE KIEV
(30/12/25) -
Ucrania - Ucrania negó haber atacado la residencia de
Vladimir Putin. Sin embargo Moscú insiste en la versión y
aunque el Kremlin ya dijo que no presentará pruebas, la
versión amenaza las negociaciones de paz. Rusia asegura que
derribó 91 drones pero su gobierno sostiene que la operación
no dejó ningún desecho ni aparente rastro. Zelensky denuncia
que Moscú mintió para debilitar los esfuerzos de Estados
Unidos para lograr la paz en la región. Según el ministro de
Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Ucrania habría lanzado los
drones contra la "residencia oficial" del presidente Putin
en la región de Nóvgorod, aunque aseguró que todos fueron
interceptados por la defensa aérea. Lavrov indicó que el
supuesto ataque ocurrió en medio de intensas negociaciones
entre Rusia y Estados Unidos sobre la resolución del
conflicto y advirtió que "no quedará sin respuesta".
LA CIA ATACA PUERTO EN VENEZUELA
(30/12/25) - Estados
Unidos - La CIA atacó con drones un puerto venezolano. Fue en una
instalación portuaria en Venezuela la semana pasada y según personas
informadas sobre la operación el hecho sugiere que ha comenzado una
nueva fase agresiva de la campaña de presión de Trump contra el gobierno
de Nicolás Maduro. El ataque fue contra un muelle donde, según
funcionarios estadounidenses, el Tren de Aragua, una narco banda
venezolana, almacenaba narcóticos y, posiblemente, se preparaba para
cargar las drogas en embarcaciones, según señalaron fuentes cercanas al
gobierno. No había nadie en el muelle en ese momento y no hubo víctimas
mortales, afirmaron. Sin embargo, este ataque es la primera operación
estadounidense conocida dentro de Venezuela. Los detalles del ataque,
que fueron reportados previamente por la cadena CNN, precisaron un
atentado que el presidente Trump ya había discutido abiertamente, a
pesar del secretismo que normalmente rodea a las operaciones de la CIA.
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LO
QUE PASÓ EN 2025
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QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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