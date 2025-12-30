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Noticias:  Miércoles 31 de Diciembre de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

LO QUE PASÓ EN 2025

Nos podemos programar con inteligencia artificial y el mundo deja de ser como solíamos pensar.

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MOSCÚ DENUNCIA ATAQUE DE KIEV

(30/12/25) - Ucrania - Ucrania negó haber atacado la residencia de Vladimir Putin. Sin embargo Moscú insiste en la versión y aunque el Kremlin ya dijo que no presentará pruebas, la versión amenaza las negociaciones de paz. Rusia asegura que derribó 91 drones pero su gobierno sostiene que la operación no dejó ningún desecho ni aparente rastro. Zelensky denuncia que Moscú mintió para debilitar los esfuerzos de Estados Unidos para lograr la paz en la región. Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Ucrania habría lanzado los drones contra la "residencia oficial" del presidente Putin en la región de Nóvgorod, aunque aseguró que todos fueron interceptados por la defensa aérea. Lavrov indicó que el supuesto ataque ocurrió en medio de intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre la resolución del conflicto y advirtió que "no quedará sin respuesta".

LA CIA ATACA PUERTO EN VENEZUELA

(30/12/25) - Estados Unidos - La CIA atacó con drones un puerto venezolano. Fue en una instalación portuaria en Venezuela la semana pasada y según personas informadas sobre la operación el hecho sugiere que ha comenzado una nueva fase agresiva de la campaña de presión de Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro. El ataque fue contra un muelle donde, según funcionarios estadounidenses, el Tren de Aragua, una narco banda venezolana, almacenaba narcóticos y, posiblemente, se preparaba para cargar las drogas en embarcaciones, según señalaron fuentes cercanas al gobierno. No había nadie en el muelle en ese momento y no hubo víctimas mortales, afirmaron. Sin embargo, este ataque es la primera operación estadounidense conocida dentro de Venezuela. Los detalles del ataque, que fueron reportados previamente por la cadena CNN, precisaron un atentado que el presidente Trump ya había discutido abiertamente, a pesar del secretismo que normalmente rodea a las operaciones de la CIA.

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