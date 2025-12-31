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Noticias:  Jueves 01 de Enero de 2026

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EL MUNDO RECIBE AL 2026

(31/12/25) - Mundo - El planeta Tierra completó otra vuelta al sol y la fecha es celebrada en todo el mundo. Así, comenzando por Oceanía, el mundo iniciaba la celebraciones que ponían cierre al 2025 y daban inicio al 2026. Dadas las diferencias horarias se pudo como cada año realizar el seguimiento de los festejos desde oriente hacia occidente.

ALIMENTOS POR PETRÓLEO

(31/12/25) - Venezuela - El presidente Nicolás Maduro, anunció que la exportación de alimentos será desde ahora la nueva fuente de riqueza nacional para divisas. Esta declaración se realizó mientras persisten tensiones por la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y tras la confiscación de dos buques cargados con crudo venezolano. Durante una visita a una comuna agroproductiva en Caracas, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro sostuvo que el país aspira a convertirse en "una gran potencia exportadora de alimentos". Según el mandatario, es necesario producir alimentos "puros, libres de químicos, que nos enferman, y orgánicos al 100%" porque "en el mundo están demandando alimento orgánico".

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SHOW 6209

BIENVENIDO 2026

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