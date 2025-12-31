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Noticias Destacadas del día
EL MUNDO RECIBE AL 2026
(31/12/25) -
Mundo - El planeta Tierra completó otra vuelta al sol
y la fecha es celebrada en todo el mundo. Así, comenzando
por Oceanía, el mundo iniciaba la celebraciones que ponían
cierre al 2025 y daban inicio al 2026. Dadas las diferencias
horarias se pudo como cada año realizar el seguimiento de
los festejos desde oriente hacia occidente.
ALIMENTOS POR PETRÓLEO
(31/12/25) -
Venezuela - El presidente Nicolás Maduro, anunció que
la exportación de alimentos será desde ahora la nueva fuente de riqueza
nacional para divisas. Esta declaración se realizó mientras persisten
tensiones por la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y tras
la confiscación de dos buques cargados con crudo venezolano. Durante una
visita a una comuna agroproductiva en Caracas, transmitida por
Venezolana de Televisión (VTV), Maduro sostuvo que el país aspira a
convertirse en "una gran potencia exportadora de alimentos". Según el
mandatario, es necesario producir alimentos "puros, libres de químicos,
que nos enferman, y orgánicos al 100%" porque "en el mundo están
demandando alimento orgánico".
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BIENVENIDO 2026
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