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MADURO APRESADO
(04/01/26) -
Venezuela - El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros fue detenido y trasladado a Nueva York. Se
encuentra en las oficinas de la CIA a la espera de que se
cumpla la promesa de Trump de ser juzgado en Estados Unidos.
En una operación que casi todo el mundo penaliza y señala
como ilegal, la CIA logró infiltrarse en el círculo íntimo
de Nicolás Maduro para informar su paradero exacto al
momento de la detención. Un grupo desplegado en territorio
venezolano habría conseguido contactar a un colaborador
dentro del círculo cercano del mandatario chavista. Los
agentes estaban desde agosto operando en varios puntos de
Caracas, la capital venezolana.
BOMBARDEO EN CARACAS
(03/01/26) - Venezuela
- Estados Unidos bombardeo instalaciones militares de Caracas. Durante
la madrugada del sábado 3 de enero, el presidente Donald Trump reveló
que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados tras un ataque al país.
Estados Unidos atacó instalaciones civiles y militares del país. En las
redes sociales se vieron videos del bombardeo que tuvo lugar alrededor
de las 2 de la madrugada hora de Caracas. Durante la madrugada aviones
que volaban a baja altura produjeron fuertes explosiones y grandes
incendios con columnas de humo en instalaciones puntuales de la capital
venezolana. Se escucharon explosiones en el estado La Guaira, al norte
de Caracas, y en la costa del país, y en Higuerote, una ciudad costera
del estado Miranda. Por otro lado, testigos en el lugar aseguraron que
un ataque se produjo en la base aérea La Carlota, que funciona como
aeropuerto militar.
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