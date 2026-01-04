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Noticias:  Lunes 05 de Enero de 2026

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MADURO APRESADO

(04/01/26) - Venezuela - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros fue detenido y trasladado a Nueva York. Se encuentra en las oficinas de la CIA a la espera de que se cumpla la promesa de Trump de ser juzgado en Estados Unidos. En una operación que casi todo el mundo penaliza y señala como ilegal, la CIA logró infiltrarse en el círculo íntimo de Nicolás Maduro para informar su paradero exacto al momento de la detención. Un grupo desplegado en territorio venezolano habría conseguido contactar a un colaborador dentro del círculo cercano del mandatario chavista. Los agentes estaban desde agosto operando en varios puntos de Caracas, la capital venezolana.

BOMBARDEO EN CARACAS

(03/01/26) - Venezuela - Estados Unidos bombardeo instalaciones militares de Caracas. Durante la madrugada del sábado 3 de enero, el presidente Donald Trump reveló que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados tras un ataque al país. Estados Unidos atacó instalaciones civiles y militares del país. En las redes sociales se vieron videos del bombardeo que tuvo lugar alrededor de las 2 de la madrugada hora de Caracas. Durante la madrugada aviones que volaban a baja altura produjeron fuertes explosiones y grandes incendios con columnas de humo en instalaciones puntuales de la capital venezolana. Se escucharon explosiones en el estado La Guaira, al norte de Caracas, y en la costa del país, y en Higuerote, una ciudad costera del estado Miranda. Por otro lado, testigos en el lugar aseguraron que un ataque se produjo en la base aérea La Carlota, que funciona como aeropuerto militar.

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