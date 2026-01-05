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MADURO DECLARA Y DELCY COOPERA
(05/01/26) -
Venezuela - El presidente venezolano Nicolás Maduro y
su esposa, Cilia Flores, comparecen ante un tribunal de la
ciudad de Nueva York en los Estados Unidos. Tras su captura
por el Ejército de Estados Unidos durante un ataque
realizado en la madrugada del sábado el derrocado mandatario
y si esposa se presentan ante un tribunal estadounidense en
su primera comparecencia. El caso queda bajo la supervisión
del juez federal Alvin K. Hellerstein, a quien el presidente
Donald Trump calificó como "muy respetado". El expediente
judicial se centra en cargos por "narcoterrorismo" y
conspiración para el tráfico de droga. Trump afirmó el
domingo por la noche que Delcy Rodríguez "está cooperando"
con Estados Unidos en el marco de la transición en
Venezuela. En paralelo, la funcionaria pidió una relación
"equilibrada y respetuosa" con Washington e invitó a
"trabajar juntos en una agenda de cooperación" tras la
captura de Maduro. Funcionarios estadounidenses avanzan en
gestiones para establecer un gobierno interino en Venezuela.
El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la
prioridad pasa por definir políticas y mantener la
influencia de Estados Unidos en el país sudamericano.
POR SEGURIDAD NACIONAL
(05/01/26) - Estados
Unidos - El caso Groenlandia tensa las relaciones entre
Washington y Copenhague. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
reiteró el domingo pasado su reclamo por "seguridad nacional" sobre
Groenlandia. La declaración pública fue apenas unas horas después de que
la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, haya instado a
Washington a "poner fin a las amenazas" sobre una posible anexión.
"Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. En este
momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos",
dijo el republicano en declaraciones a la prensa a bordo del avión
presidencial.
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