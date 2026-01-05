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Noticias:  Martes 06 de Enero de 2026

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MADURO DECLARA Y DELCY COOPERA

(05/01/26) - Venezuela - El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecen ante un tribunal de la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos. Tras su captura por el Ejército de Estados Unidos durante un ataque realizado en la madrugada del sábado el derrocado mandatario y si esposa se presentan ante un tribunal estadounidense en su primera comparecencia. El caso queda bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein, a quien el presidente Donald Trump calificó como "muy respetado". El expediente judicial se centra en cargos por "narcoterrorismo" y conspiración para el tráfico de droga. Trump afirmó el domingo por la noche que Delcy Rodríguez "está cooperando" con Estados Unidos en el marco de la transición en Venezuela. En paralelo, la funcionaria pidió una relación "equilibrada y respetuosa" con Washington e invitó a "trabajar juntos en una agenda de cooperación" tras la captura de Maduro. Funcionarios estadounidenses avanzan en gestiones para establecer un gobierno interino en Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la prioridad pasa por definir políticas y mantener la influencia de Estados Unidos en el país sudamericano.

POR SEGURIDAD NACIONAL

(05/01/26) - Estados Unidos - El caso Groenlandia tensa las relaciones entre Washington y Copenhague. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el domingo pasado su reclamo por "seguridad nacional" sobre Groenlandia. La declaración pública fue apenas unas horas después de que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, haya instado a Washington a "poner fin a las amenazas" sobre una posible anexión. "Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos", dijo el republicano en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial.

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