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Noticias:  Miércoles 07 de Enero de 2026

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EUROPA HABLA CON DELCY

(06/01/26) - Europa - En un comunicado la Unión Europa aseguró que mantendrá contactos con la jefa del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez. El bloque europeo aplicará la misma estrategia que utilizó con Maduro con el fin de "salvaguardar sus intereses y defender sus principios". La funcionaria asumió como presidenta encargada tras la captura del depuesto por Estados Unidos Nicolás Maduro.

MADURO SE DECLARÓ NO CULPABLE

(06/01/26) - Estados Unidos - El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar el 17 de marzo. A días de ser detenido en Caracas por el ejército de Estados Unidos, el líder chavista se declaró no culpable ante la justicia de los cuatro cargos por los que fue imputado, incluidos delitos de narcoterrorismo. En su primera comparecencia ante una corte federal estadounidense Maduro se declaró no culpable y seguirá detenido en una prisión de Nueva York para volver a comparecer el 17 de marzo, resolvió el lunes el juez Alvin Hellerstein tras la primera audiencia en un tribunal federal de Manhattan, donde Maduro enfrentó cuatro cargos, principalmente por narcotráfico.

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