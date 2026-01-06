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EUROPA HABLA CON DELCY
(06/01/26) -
Europa - En un comunicado la Unión Europa aseguró que
mantendrá contactos con la jefa del régimen de Venezuela,
Delcy Rodríguez. El bloque europeo aplicará la misma
estrategia que utilizó con Maduro con el fin de
"salvaguardar sus intereses y defender sus principios". La
funcionaria asumió como presidenta encargada tras la captura
del depuesto por Estados Unidos Nicolás Maduro.
MADURO SE DECLARÓ NO CULPABLE
(06/01/26) - Estados
Unidos - El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro seguirá
detenido en Nueva York y volverá a declarar el 17 de marzo. A días de
ser detenido en Caracas por el ejército de Estados Unidos, el líder
chavista se declaró no culpable ante la justicia de los cuatro cargos
por los que fue imputado, incluidos delitos de narcoterrorismo. En su
primera comparecencia ante una corte federal estadounidense Maduro se
declaró no culpable y seguirá detenido en una prisión de Nueva York para
volver a comparecer el 17 de marzo, resolvió el lunes el juez Alvin
Hellerstein tras la primera audiencia en un tribunal federal de
Manhattan, donde Maduro enfrentó cuatro cargos, principalmente por
narcotráfico.
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