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NO QUEREMOS CAOS
(07/01/26) -
Estados Unidos - En palabras de Marco Rubio, esta es
la estrategia de Estados Unidos para la transición política
en Venezuela. La lógica se sostiene en una secuencia de
intervenciones que priorizan la estabilización y el control
económico como herramientas para modelar el futuro del país
sudamericano. Así lo expuso Marco Rubio, secretario de
Estado norteamericano, ante el Congreso estadounidense.
Rubio justificó la política de presión sobre el régimen
venezolano con un principio rector: "El primer paso es la
estabilización del país. No queremos que caiga en el caos",
afirmó el funcionario al Congreso de EE.UU. En esa retórica,
la llamada "cuarentena" impuesta a Venezuela es vista como
un instrumento determinante: "Parte de esa estabilización, y
la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la
mayor influencia posible, es nuestra cuarentena", sostuvo
Rubio.
HABLEMOS DE PETRÓLEO
(07/01/26) - Venezuela
- Estados Unidos ya negocia petróleo con Venezuela. La empresa estatal
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó que mantiene negociaciones
con Estados Unidos para concretar la venta de "volúmenes de petróleo".
Según el comunicado: "Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares
a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado
en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad,
transparencia y beneficio para ambas partes", señaló la empresa. Las
conversaciones se desarrollan en medio de la flexibilización de ciertas
sanciones y buscan definir las condiciones para el envío de crudo
venezolano al mercado estadounidense después de años de restricciones.
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