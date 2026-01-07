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Noticias:  Jueves 08 de Enero de 2026

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NO QUEREMOS CAOS

(07/01/26) - Estados Unidos - En palabras de Marco Rubio, esta es la estrategia de Estados Unidos para la transición política en Venezuela. La lógica se sostiene en una secuencia de intervenciones que priorizan la estabilización y el control económico como herramientas para modelar el futuro del país sudamericano. Así lo expuso Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, ante el Congreso estadounidense. Rubio justificó la política de presión sobre el régimen venezolano con un principio rector: "El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos", afirmó el funcionario al Congreso de EE.UU. En esa retórica, la llamada "cuarentena" impuesta a Venezuela es vista como un instrumento determinante: "Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena", sostuvo Rubio.

HABLEMOS DE PETRÓLEO

(07/01/26) - Venezuela - Estados Unidos ya negocia petróleo con Venezuela. La empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó que mantiene negociaciones con Estados Unidos para concretar la venta de "volúmenes de petróleo". Según el comunicado: "Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes", señaló la empresa. Las conversaciones se desarrollan en medio de la flexibilización de ciertas sanciones y buscan definir las condiciones para el envío de crudo venezolano al mercado estadounidense después de años de restricciones.

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