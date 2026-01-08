noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
CRISIS EN IRÁN
(08/01/26) -
Irán - Irán enfrenta protestas que representan la
mayor presión social en décadas para el gobierno teocrático.
Aplaudidas por Washington y en medio de la crisis económica
más grave en años, con una inflación del 40% y el rial en
caída libre, Teherán no encuentra salida. Occidente dice
temer que Teherán busque un arma nuclear mientras su red de
aliados en Medio Oriente se desmorona. Las protestas a nivel
nacional en Irán provocadas por la debilitada economía de la
República Islámica están poniendo en jaque al gobierno. Irán
aún se tambalea tras una guerra de 12 días lanzada por
Israel en junio pasado, en la que Estados Unidos bombardeó
sitios nucleares en su territorio. La presión económica, que
se ha intensificado desde septiembre de 2025 cuando las
Naciones Unidas reimpusieron sanciones al país por su
programa atómico, ha llevado al país a una inflación
galopante, cotizándose ahora a más de 1.400.000 por cada 1
dólar estadounidense.
BUENA ONDA CON DELCY
(08/01/26) -
Estados Unidos - El presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump, sugirió que podría viajar a Venezuela en el futuro.
Declaró: "Creo que en algún momento será seguro". El presidente
estadounidense dijo que EE.UU. espera mantener la supervisión directa
del país "mucho más tiempo" del inicialmente previsto mientras
reconstruye su sector petrolero. Afirmó que el gobierno interino de
Delcy Rodríguez le está dando "todo lo que consideramos necesario".
Cuando se le consultó cuánto tiempo planea Estados Unidos mantener la
supervisión directa de la nación sudamericana, con la amenaza latente de
acción militar estadounidense desde una armada apostada en la costa,
Trump respondió: "Solo el tiempo lo dirá". "Lo reconstruiremos de una
manera muy rentable", dijo el presidente durante la entrevista de casi
dos horas. "Vamos a usar petróleo, y vamos a tomar petróleo. Estamos
bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela, que
lo necesita desesperadamente" declaró.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6215
LA
CRISIS DE L0S 40
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST