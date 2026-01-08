Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Viernes 09 de Enero de 2026

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

CRISIS EN IRÁN

(08/01/26) - Irán - Irán enfrenta protestas que representan la mayor presión social en décadas para el gobierno teocrático. Aplaudidas por Washington y en medio de la crisis económica más grave en años, con una inflación del 40% y el rial en caída libre, Teherán no encuentra salida. Occidente dice temer que Teherán busque un arma nuclear mientras su red de aliados en Medio Oriente se desmorona. Las protestas a nivel nacional en Irán provocadas por la debilitada economía de la República Islámica están poniendo en jaque al gobierno. Irán aún se tambalea tras una guerra de 12 días lanzada por Israel en junio pasado, en la que Estados Unidos bombardeó sitios nucleares en su territorio. La presión económica, que se ha intensificado desde septiembre de 2025 cuando las Naciones Unidas reimpusieron sanciones al país por su programa atómico, ha llevado al país a una inflación galopante, cotizándose ahora a más de 1.400.000 por cada 1 dólar estadounidense.

BUENA ONDA CON DELCY

(08/01/26) - Estados Unidos - El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podría viajar a Venezuela en el futuro. Declaró: "Creo que en algún momento será seguro". El presidente estadounidense dijo que EE.UU. espera mantener la supervisión directa del país "mucho más tiempo" del inicialmente previsto mientras reconstruye su sector petrolero. Afirmó que el gobierno interino de Delcy Rodríguez le está dando "todo lo que consideramos necesario". Cuando se le consultó cuánto tiempo planea Estados Unidos mantener la supervisión directa de la nación sudamericana, con la amenaza latente de acción militar estadounidense desde una armada apostada en la costa, Trump respondió: "Solo el tiempo lo dirá". "Lo reconstruiremos de una manera muy rentable", dijo el presidente durante la entrevista de casi dos horas. "Vamos a usar petróleo, y vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente" declaró.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6215

LA CRISIS DE L0S 40

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados