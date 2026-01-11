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TRUMP FELIZ CON DELCY
(11/01/26) -
Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, declaró su entusiasmo por el nuevo paso que ha
dado Venezuela a cargo de la presidenta interina, Delcy
Rodríguez. Según Washington el país sudamericano que
presidía Maduro, va ahora hacia una transición política
coordinada bilateralmente entre ambos países. "Las gestiones
con ellos están yendo muy bien. Creo que han sido muy
inteligentes en la forma en que han actuado con nosotros,
francamente, porque todo ese lugar podría haber sido
arrasado con un solo ataque más, y no queríamos hacer eso",
expresó durante una reunión en la Casa Blanca con
representantes del sector petrolero.
PACTO MERCOSUR EUROPA
(10/01/26) -
Europa - La larga espera para el tratado de comercio
entre el bloque sudamericano y la Unión Europea terminó. Tras 25 años de
negociaciones, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur avanzó
luego de la aprobación política del bloque europeo. Ahora resta que el
bloque sudamericano otorgue el visto bueno final, una firma que se
espera para el 17 de enero, para luego iniciar la etapa de aprobaciones
parlamentarias, tras la cual el entendimiento podría comenzar a regir.
Ello podría suceder, según la UE, hacia fin de año. La votación europea
mostró la negativa de Francia y la abstención de Bélgica mientras que
otras potencias comerciales como Alemania, Italia y España se mostraron
favorables a la firma.
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SHOW 6216
EL CHISME INCOMPLETO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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