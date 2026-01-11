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Noticias:  Lunes 12 de Enero de 2026

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TRUMP FELIZ CON DELCY

(11/01/26) - Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró su entusiasmo por el nuevo paso que ha dado Venezuela a cargo de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Según Washington el país sudamericano que presidía Maduro, va ahora hacia una transición política coordinada bilateralmente entre ambos países. "Las gestiones con ellos están yendo muy bien. Creo que han sido muy inteligentes en la forma en que han actuado con nosotros, francamente, porque todo ese lugar podría haber sido arrasado con un solo ataque más, y no queríamos hacer eso", expresó durante una reunión en la Casa Blanca con representantes del sector petrolero.

PACTO MERCOSUR EUROPA

(10/01/26) - Europa - La larga espera para el tratado de comercio entre el bloque sudamericano y la Unión Europea terminó. Tras 25 años de negociaciones, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur avanzó luego de la aprobación política del bloque europeo. Ahora resta que el bloque sudamericano otorgue el visto bueno final, una firma que se espera para el 17 de enero, para luego iniciar la etapa de aprobaciones parlamentarias, tras la cual el entendimiento podría comenzar a regir. Ello podría suceder, según la UE, hacia fin de año. La votación europea mostró la negativa de Francia y la abstención de Bélgica mientras que otras potencias comerciales como Alemania, Italia y España se mostraron favorables a la firma.

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