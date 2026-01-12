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CRECEN LAS PROTESTAS EN IRÁN
(12/01/26) -
Irán - Algunos cifran en más de quinientos los
muertos en las protestas en Irán. Las manifestaciones
iniciadas por el colapso económico se extendieron a más de
280 localidades en 27 provincias, con más de 2.300 detenidos
según datos de la oposición. La teocracia que gobierna el
estado islámico responde con represión, cortes de Internet y
amenazas de pena de muerte para tratar de retener el control
de la situación. Las manifestaciones estallaron en Irán el
28 de diciembre pasado y se han extendido a todo el país,
expresando su creciente descontento por la precaria economía
y el desplome de su moneda, el rial. Las protestas diarias
se intensifican y el gobierno intenta contenerlas. Si bien
inicialmente se centraron en problemas como el aumento
repentino de los precios de los alimentos y la inflación,
los manifestantes ahora también han comenzado a corear
declaraciones antigubernamentales.
GROENLANDIA DE UNA FORMA U OTRA
(12/01/26) - Groenlandia
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país se
quedaría con Groenlandia. Será "de una forma u otra", declaró, ya que de
lo contrario Rusia y China "tomarían el control" de la isla. Trump
sostiene que controlar ese territorio autónomo de Dinamarca es crucial
para la seguridad nacional de EEUU, dado el aumento de la actividad
militar rusa y china en el Ártico. Dinamarca y sus aliados europeos han
expresado conmoción ante las amenazas de Trump sobre la isla, que
desempeña un papel estratégico entre América del Norte y el Ártico, y
donde Estados Unidos tiene una base militar desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial.
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