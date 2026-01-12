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Noticias:  Martes 13 de Enero de 2026

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CRECEN LAS PROTESTAS EN IRÁN

(12/01/26) - Irán - Algunos cifran en más de quinientos los muertos en las protestas en Irán. Las manifestaciones iniciadas por el colapso económico se extendieron a más de 280 localidades en 27 provincias, con más de 2.300 detenidos según datos de la oposición. La teocracia que gobierna el estado islámico responde con represión, cortes de Internet y amenazas de pena de muerte para tratar de retener el control de la situación. Las manifestaciones estallaron en Irán el 28 de diciembre pasado y se han extendido a todo el país, expresando su creciente descontento por la precaria economía y el desplome de su moneda, el rial. Las protestas diarias se intensifican y el gobierno intenta contenerlas. Si bien inicialmente se centraron en problemas como el aumento repentino de los precios de los alimentos y la inflación, los manifestantes ahora también han comenzado a corear declaraciones antigubernamentales.

GROENLANDIA DE UNA FORMA U OTRA

(12/01/26) - Groenlandia - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país se quedaría con Groenlandia. Será "de una forma u otra", declaró, ya que de lo contrario Rusia y China "tomarían el control" de la isla. Trump sostiene que controlar ese territorio autónomo de Dinamarca es crucial para la seguridad nacional de EEUU, dado el aumento de la actividad militar rusa y china en el Ártico. Dinamarca y sus aliados europeos han expresado conmoción ante las amenazas de Trump sobre la isla, que desempeña un papel estratégico entre América del Norte y el Ártico, y donde Estados Unidos tiene una base militar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

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