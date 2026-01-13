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GOBIERNO DE BOLIVIA VA PARA ATRÁS
(13/01/26) -
Bolivia - El gobierno de Rodrigo Paz llegó a un
acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) y federaciones
campesinas. Así logra poner fin a una semana de bloqueos y
protestas que afectaron la movilidad y la economía de
Bolivia. El pacto, alcanzado tras un día de diálogo con seis
ministros, abroga el polémico decreto 5503 y establece la
elaboración de una nueva norma que mantendrá la subvención a
los combustibles, junto a otras medidas sociales. El acuerdo
fue rubricado en El Alto, epicentro de las movilizaciones y
una de las zonas más golpeadas por los bloqueos. Según el
documento firmado, "el decreto 5503 se abrogará en su
totalidad" y se creará una comisión para redactar un nuevo
decreto que "mantendrá de manera exclusiva los artículos
referidos a la subvención de combustibles". Además, seguirá
vigente la reprogramación de créditos bancarios, la mejora
de bonos sociales y la actualización de la política
salarial.
TOMEN EL CONTROL, GRITA TRUMP
(13/01/26) - Estados
Unidos - Tomen el control de sus instituciones, exhortó Trump a
los iraníes. El presidente estadounidense Donald Trump instó el martes a
los manifestantes iraníes a continuar protestando y "tomar el control"
de las instituciones del régimen teocrático, en un mensaje publicado en
Truth Social que intensifica el respaldo de Washington al movimiento de
oposición que ha sacudido a Irán durante las dos últimas semanas.
Advirtió que quienes participan en la represión enfrentarán
consecuencias severas. "Guarden los nombres de los asesinos y
abusadores. Pagarán un gran precio", afirmó el republicano, quien
anunció además que ha cancelado todas las reuniones con funcionarios
iraníes "hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes".
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REINA LA CONFUSIÓN
EN CASO DE
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