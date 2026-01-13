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Noticias:  Miércoles 14 de Enero de 2026

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GOBIERNO DE BOLIVIA VA PARA ATRÁS

(13/01/26) - Bolivia - El gobierno de Rodrigo Paz llegó a un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) y federaciones campesinas. Así logra poner fin a una semana de bloqueos y protestas que afectaron la movilidad y la economía de Bolivia. El pacto, alcanzado tras un día de diálogo con seis ministros, abroga el polémico decreto 5503 y establece la elaboración de una nueva norma que mantendrá la subvención a los combustibles, junto a otras medidas sociales. El acuerdo fue rubricado en El Alto, epicentro de las movilizaciones y una de las zonas más golpeadas por los bloqueos. Según el documento firmado, "el decreto 5503 se abrogará en su totalidad" y se creará una comisión para redactar un nuevo decreto que "mantendrá de manera exclusiva los artículos referidos a la subvención de combustibles". Además, seguirá vigente la reprogramación de créditos bancarios, la mejora de bonos sociales y la actualización de la política salarial.

TOMEN EL CONTROL, GRITA TRUMP

(13/01/26) - Estados Unidos - Tomen el control de sus instituciones, exhortó Trump a los iraníes. El presidente estadounidense Donald Trump instó el martes a los manifestantes iraníes a continuar protestando y "tomar el control" de las instituciones del régimen teocrático, en un mensaje publicado en Truth Social que intensifica el respaldo de Washington al movimiento de oposición que ha sacudido a Irán durante las dos últimas semanas. Advirtió que quienes participan en la represión enfrentarán consecuencias severas. "Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un gran precio", afirmó el republicano, quien anunció además que ha cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes "hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes".

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