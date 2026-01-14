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LO INACEPTABLE Y LO QUE VIENE
(14/01/26) -
Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos
descarta el ofrecimiento europeo sobre Groenlandia. Apenas
horas antes de una reunión fundamental en la Casa Blanca
para el futuro de la isla ártica bajo soberanía danesa, el
republicano expresó su determinación a anexionarse el
territorio y ha reclamado a la OTAN que colabore con él para
conseguirlo. Cualquier otra opción es "inaceptable", según
ha escrito en redes sociales sobre sus intenciones. "La OTAN
se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en
manos de Estados Unidos", ha asegurado en su mensaje, apenas
horas antes de que su vicepresidente, J. D. Vance, y su
secretario de Estado, Marco Rubio, se reúnan en la Casa
Blanca con los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca
y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, para
tratar sobre el futuro de la isla semiautónoma bajo
soberanía danesa.
UN AYATOLÁ ENTRE MISILES
(14/01/26) - Irán -
El gobierno iraní amenazó a Estados Unidos con acciones sobre sus bases
militares en medio oriente si intervienen en las manifestaciones. El
mismo ayatolá, rodeado de militares de la Guardia Revolucionaria en un
hangar repleto de misiles, emitió la respuesta a los dichos de Trump
sobre que la ayuda iba en camino para los manifestantes. La represión en
Irán se vuelve más cruda cada día. Hay testigos que hablan de cortes de
luz aprovechados para matar. "Matan a la gente con ametralladoras y se
llevan los cuerpos" dicen. Varios testigos contactados por el exilio
iraní denuncian el uso de armas de guerra por parte del régimen y
aseguran que las familias de los muertos tienen que pagar para recuperar
sus cadáveres. Se habla de varios cientos de muertos.
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