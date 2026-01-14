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Noticias:  Jueves 15 de Enero de 2026

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LO INACEPTABLE Y LO QUE VIENE

(14/01/26) - Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos descarta el ofrecimiento europeo sobre Groenlandia. Apenas horas antes de una reunión fundamental en la Casa Blanca para el futuro de la isla ártica bajo soberanía danesa, el republicano expresó su determinación a anexionarse el territorio y ha reclamado a la OTAN que colabore con él para conseguirlo. Cualquier otra opción es "inaceptable", según ha escrito en redes sociales sobre sus intenciones. "La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos", ha asegurado en su mensaje, apenas horas antes de que su vicepresidente, J. D. Vance, y su secretario de Estado, Marco Rubio, se reúnan en la Casa Blanca con los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, para tratar sobre el futuro de la isla semiautónoma bajo soberanía danesa.

UN AYATOLÁ ENTRE MISILES

(14/01/26) - Irán - El gobierno iraní amenazó a Estados Unidos con acciones sobre sus bases militares en medio oriente si intervienen en las manifestaciones. El mismo ayatolá, rodeado de militares de la Guardia Revolucionaria en un hangar repleto de misiles, emitió la respuesta a los dichos de Trump sobre que la ayuda iba en camino para los manifestantes. La represión en Irán se vuelve más cruda cada día. Hay testigos que hablan de cortes de luz aprovechados para matar. "Matan a la gente con ametralladoras y se llevan los cuerpos" dicen. Varios testigos contactados por el exilio iraní denuncian el uso de armas de guerra por parte del régimen y aseguran que las familias de los muertos tienen que pagar para recuperar sus cadáveres. Se habla de varios cientos de muertos.

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