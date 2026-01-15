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Noticias:  Viernes 16 de Enero de 2026

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MOSCÚ ESTÁ CON TEHERÁN

(15/01/26) - Rusia - El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó Rusia está con Irán. También dijo que las tácticas de Estados Unidos en el escenario global reflejan un "deterioro constante" de su capacidad competitiva frente a otras potencias. Según el jefe de la diplomacia rusa, el enfoque de Washington en asegurar el control del petróleo y otros recursos estratégicos mediante presiones y amenazas hace que el gobierno estadounidense parezca un socio "poco fiable" a nivel internacional. Lavrov remarcó que Rusia mantendrá su cooperación estratégica con Teherán y seguirá adelante con la implementación de acuerdos bilaterales, advirtiendo que ninguna "tercera parte" podrá cambiar la naturaleza de la relación entre ambos países. Estos comentarios se producen en un momento de máxima tensión diplomática, posicionando a Moscú como un contrapeso clave frente a las advertencias de intervención militar lanzadas por el presidente Donald Trump ante la crisis interna que atraviesa la República Islámica.

IRÁN DESCONECTADA

(15/01/26) - Irán - Irán completó el séptimo día con el acceso al Internet global bloqueado. Esto se suma a las fuertes restricciones en las comunicaciones internas en medio de una ola de protestas que se extiende por casi 19 días y que dejaron más de 3.400 muertos. El régimen sostiene que esta medida es la única forma de detener las masivas manifestaciones que ponen en riesgo la estabilidad del país. El actual corte representa el mayor periodo de desconexión del país con el mundo exterior hasta la fecha. Desde el jueves pasado, la población ha tenido acceso únicamente a una red interna nacional limitada a servicios locales y medios estatales. Las llamadas locales han estado disponibles solo en ciertos momentos, pero por las tardes y las noches (franjas de mayor actividad en las protestas) también quedaron suspendidas.

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