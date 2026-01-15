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MOSCÚ ESTÁ CON TEHERÁN
(15/01/26) -
Rusia - El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia,
Serguéi Lavrov, afirmó Rusia está con Irán. También dijo que
las tácticas de Estados Unidos en el escenario global
reflejan un "deterioro constante" de su capacidad
competitiva frente a otras potencias. Según el jefe de la
diplomacia rusa, el enfoque de Washington en asegurar el
control del petróleo y otros recursos estratégicos mediante
presiones y amenazas hace que el gobierno estadounidense
parezca un socio "poco fiable" a nivel internacional. Lavrov
remarcó que Rusia mantendrá su cooperación estratégica con
Teherán y seguirá adelante con la implementación de acuerdos
bilaterales, advirtiendo que ninguna "tercera parte" podrá
cambiar la naturaleza de la relación entre ambos países.
Estos comentarios se producen en un momento de máxima
tensión diplomática, posicionando a Moscú como un contrapeso
clave frente a las advertencias de intervención militar
lanzadas por el presidente Donald Trump ante la crisis
interna que atraviesa la República Islámica.
IRÁN DESCONECTADA
(15/01/26) - Irán -
Irán completó el séptimo día con el acceso al Internet global bloqueado.
Esto se suma a las fuertes restricciones en las comunicaciones internas
en medio de una ola de protestas que se extiende por casi 19 días y que
dejaron más de 3.400 muertos. El régimen sostiene que esta medida es la
única forma de detener las masivas manifestaciones que ponen en riesgo
la estabilidad del país. El actual corte representa el mayor periodo de
desconexión del país con el mundo exterior hasta la fecha. Desde el
jueves pasado, la población ha tenido acceso únicamente a una red
interna nacional limitada a servicios locales y medios estatales. Las
llamadas locales han estado disponibles solo en ciertos momentos, pero
por las tardes y las noches (franjas de mayor actividad en las
protestas) también quedaron suspendidas.
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