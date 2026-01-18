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Noticias:  Lunes 19 de Enero de 2026

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

HUMILLADOS POR EL PATRÓN DONALD

Como un patrón de vasto territorio, como un ranchero brutal consciente de su poder.

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FIRMA MERCOSUR EURO BLOQUE

(18/01/26) - Paraguay - En la capital paraguaya se cerró uno de los acuerdos de asociación más grandes del mundo. Los cancilleres del Mercosur y representantes de la Unión Europea (UE) firmaron el documento final que da pie a una alianza que engloba al 25% del PIB e implica un mercado común de 780 millones de personas, el cual promete transformar las relaciones de ambas regiones del mundo. La rúbrica del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE se realizó en el Gran Teatro "José Asunción Flores" del Banco Central de Paraguay. Estuvieron el presidente argentino Javier Milei junto a sus pares de Bolivia Rodrigo Paz, de Uruguay Yamandú Orsi y el anfitrión Santiago Peña (Paraguay) presidente pro tempore del Mercosur. El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva es el único de los latinoamericanos que estuvo ausente. Lula fue quien más promovió la concreción del acuerdo en el último tiempo y, en el medio de sus tensiones crecientes con Argentina y (en menor medida) Paraguay, decidió armar una foto aparte el día viernes con los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Antonio Costa, en Río de Janeiro para consolidar el rédito político de esas gestiones. El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea representa cerca de 745-780 millones de personas y alrededor de un cuarto del PIB mundial. El tratado propone la eliminación progresiva de más del 90% de los aranceles bilaterales, la reducción de barreras no arancelarias y la unificación de regulaciones en áreas como inversiones, propiedad intelectual y estándares sanitarios y técnicos. La resistencia de países como Francia al tratado no impidió que se concretara.

CORINA REGALA SU MEDALLA

(18/01/26) - Estados Unidos - Un día después de su reunión en la Casa Blanca con el presidente Trump, María Corina Machado habló con la prensa. En un fuerte gesto simbólico, la referente de la oposición venezolana le obsequió su medalla del Premio Nobel de la Paz al Presidente de Estados Unidos. Machado afirmó que Venezuela "será libre" con el apoyo de Estados Unidos y del mandatario republicano, y endureció su discurso contra la presidenta interina chavista, Delcy Rodríguez, a quien acusó de actuar bajo órdenes de Washington y de no controlar la situación en el país. "Quiero garantizar al pueblo venezolano que Venezuela será libre, y que eso será logrado con el apoyo de Estados Unidos y del presidente Donald Trump", dijo Machado el viernes en una conferencia de prensa en la sede de la Fundación Heritage, una organización conservadora en Washington. Trump le mostró un tibio apoyo y agradeció el gesto de cederle la medalla del Nobel de la Paz, premio que el coité noruego se encargo de destacar "No es transferible".

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