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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
HUMILLADOS POR EL PATRÓN DONALD
Como un patrón de vasto territorio, como un ranchero brutal consciente
de su poder.
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FIRMA MERCOSUR EURO BLOQUE
(18/01/26) -
Paraguay - En la capital paraguaya se cerró uno de
los acuerdos de asociación más grandes del mundo. Los
cancilleres del Mercosur y representantes de la Unión
Europea (UE) firmaron el documento final que da pie a una
alianza que engloba al 25% del PIB e implica un mercado
común de 780 millones de personas, el cual promete
transformar las relaciones de ambas regiones del mundo. La
rúbrica del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la
UE se realizó en el Gran Teatro "José Asunción Flores" del
Banco Central de Paraguay. Estuvieron el presidente
argentino Javier Milei junto a sus pares de Bolivia Rodrigo
Paz, de Uruguay Yamandú Orsi y el anfitrión Santiago Peña
(Paraguay) presidente pro tempore del Mercosur. El brasileño
Luiz Inácio Lula da Silva es el único de los
latinoamericanos que estuvo ausente. Lula fue quien más
promovió la concreción del acuerdo en el último tiempo y, en
el medio de sus tensiones crecientes con Argentina y (en
menor medida) Paraguay, decidió armar una foto aparte el día
viernes con los presidentes de la Comisión Europea, Ursula
von der Leyen, y del Consejo Europeo, Antonio Costa, en Río
de Janeiro para consolidar el rédito político de esas
gestiones. El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la
Unión Europea representa cerca de 745-780 millones de
personas y alrededor de un cuarto del PIB mundial. El
tratado propone la eliminación progresiva de más del 90% de
los aranceles bilaterales, la reducción de barreras no
arancelarias y la unificación de regulaciones en áreas como
inversiones, propiedad intelectual y estándares sanitarios y
técnicos. La resistencia de países como Francia al tratado
no impidió que se concretara.
CORINA REGALA SU MEDALLA
(18/01/26) -
Estados Unidos - Un día después de su reunión en la
Casa Blanca con el presidente Trump, María Corina Machado habló con la
prensa. En un fuerte gesto simbólico, la referente de la oposición
venezolana le obsequió su medalla del Premio Nobel de la Paz al
Presidente de Estados Unidos. Machado afirmó que Venezuela "será libre"
con el apoyo de Estados Unidos y del mandatario republicano, y endureció
su discurso contra la presidenta interina chavista, Delcy Rodríguez, a
quien acusó de actuar bajo órdenes de Washington y de no controlar la
situación en el país. "Quiero garantizar al pueblo venezolano que
Venezuela será libre, y que eso será logrado con el apoyo de Estados
Unidos y del presidente Donald Trump", dijo Machado el viernes en una
conferencia de prensa en la sede de la Fundación Heritage, una
organización conservadora en Washington. Trump le mostró un tibio apoyo
y agradeció el gesto de cederle la medalla del Nobel de la Paz, premio
que el coité noruego se encargo de destacar "No es transferible".
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HUMILLADOS POR EL PATRÓN DONALD
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