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Noticias:  Martes 20 de Enero de 2026

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EL CHOQUE DE TRENES EN ANDALUCÍA

(19/01/26) - España - El descarrilamiento del tren de alta velocidad en Andalucía ha dejado al menos 40 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado desde el lugar del accidente, Adamuz (Córdoba), que se van a decretar tres días de luto oficial. Sánchez ha garantizado que en cuanto se conozca lo que sucedió en el accidente, del domingo por la tarde, el Gobierno lo dará a conocer. De momento hay 43 personas hospitalizadas, 12 de ellas muy graves. En los dos convoyes siniestrados viajaban cerca de 500 personas, 294 en el Iryo Málaga-Madrid y 184 en el Alvia Madrid Huelva. La empresa italiana encargada ha informado que el tren accidentado había pasado la última revisión hace cuatro días. También los Reyes de España acudirán hoy a Córdoba. El presidente de la comunidad autónoma de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha afirmado que se sigue trabajando en los trenes siniestrados y que el trabajo de identificación será "intenso, duro y complicado".

TRUMP INVITA A PUTIN A GOBERNAR GAZA

(19/01/26) - Estados Unidos - El presidente Trump le ofrece a su homologo ruso, Vladimir Putin, ser parte de la Junta de la Paz que gobernará Gaza. El Kremlin afirmó que está estudiando “los detalles de la propuesta” pero que aún no ha respondido. La invitación de Trump también se extendió al bielorruso Lukashenko. Los regímenes autoritarios de Rusia y Bielorrusia recibieron sendas invitaciones de la Casa Blanca para ser parte de la denominada Junta de la Paz, el organismo que supervisará la reconstrucción de la Franja de Gaza y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aspira a que se convierta más adelante en una institución de resolución de otros conflictos.

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