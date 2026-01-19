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EL CHOQUE DE TRENES EN ANDALUCÍA
(19/01/26) -
España - El descarrilamiento del tren de alta
velocidad en Andalucía ha dejado al menos 40 víctimas
mortales y más de un centenar de heridos. El presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado desde el lugar del
accidente, Adamuz (Córdoba), que se van a decretar tres días
de luto oficial. Sánchez ha garantizado que en cuanto se
conozca lo que sucedió en el accidente, del domingo por la
tarde, el Gobierno lo dará a conocer. De momento hay 43
personas hospitalizadas, 12 de ellas muy graves. En los dos
convoyes siniestrados viajaban cerca de 500 personas, 294 en
el Iryo Málaga-Madrid y 184 en el Alvia Madrid Huelva. La
empresa italiana encargada ha informado que el tren
accidentado había pasado la última revisión hace cuatro
días. También los Reyes de España acudirán hoy a Córdoba. El
presidente de la comunidad autónoma de Andalucía, Juan
Manuel Moreno, ha afirmado que se sigue trabajando en los
trenes siniestrados y que el trabajo de identificación será
"intenso, duro y complicado".
TRUMP INVITA A PUTIN A GOBERNAR GAZA
(19/01/26) -
Estados Unidos - El presidente Trump le ofrece a su
homologo ruso, Vladimir Putin, ser parte de la Junta de la Paz que
gobernará Gaza. El Kremlin afirmó que está estudiando “los detalles de
la propuesta” pero que aún no ha respondido. La invitación de Trump
también se extendió al bielorruso Lukashenko. Los regímenes autoritarios
de Rusia y Bielorrusia recibieron sendas invitaciones de la Casa Blanca
para ser parte de la denominada Junta de la Paz, el organismo que
supervisará la reconstrucción de la Franja de Gaza y que el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, aspira a que se convierta más adelante
en una institución de resolución de otros conflictos.
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