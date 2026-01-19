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LAVROV DA RAZÓN A TRUMP
(19/01/26) -
Rusia - Moscú hace un guiño a Washington en medio de
la polémica por Groenlandia. Las declaraciones de Lavrov, el
canciller ruso, se producen en momentos en que el presidente
estadounidense Donald Trump ha insistido en tomar el control
total de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca,
alegando razones de seguridad nacional. El sábado, Trump
anunció aranceles sobre importaciones de aliados europeos
que se oponen a una potencial toma estadounidense de la
isla. Y dijo Lavrov: “En principio, Groenlandia no es una
parte natural de Dinamarca, ¿verdad?", expresó el canciller
ruso durante una rueda de prensa en Moscú. "No era una parte
natural de Noruega ni una parte natural de Dinamarca. Es una
conquista colonial. El hecho de que los habitantes ahora
estén acostumbrados y se sientan cómodos es otra cuestión".
Rusia ha reaccionado con evidente satisfacción ante la
creciente división entre Estados Unidos y Europa por
Groenlandia, aunque ha rechazado enérgicamente las
sugerencias de Trump de que Moscú también busca controlar la
gigantesca isla helada. El portavoz del Kremlin, Dimitri
Peskov, había señalado que Trump "hará historia" si
finalmente se hace con el control de Groenlandia. "No solo
en la historia de Estados Unidos, sino también en la
historia mundial", afirmó Peskov el lunes, quien calificó
como "inquietante" la información que rodea este asunto,
incluidas las acusaciones sobre la supuesta amenaza que
representa Rusia en esa geografía.
ESTADO DE SITIO POR BARRIO 18 EN GUATEMALA
(19/01/26) - Guatemala
- El Congreso guatemalteco ratifica el estado de sitio por un
plazo de 30 días. Reunido en el pleno del Legislativo se ratificó con
149 votos a favor el decreto 1-2026 que establece una medida decretada
previamente por el presidente Bernardo Arévalo como reacción a los
recientes ataques violentos atribuidos al grupo "Barrio 18". Durante la
sesión ordinaria adicional convocada el día lunes, la agenda fue
modificada para conocer la ratificación del estado de sitio con algunas
enmiendas incorporadas que dan mayor claridad a la implementación de las
acciones de seguridad, determinadas en el decreto enviado por el
Ejecutivo, con la firme decisión de buscar responder a acciones que
afectaron tanto a las fuerzas de seguridad como a autoridades civiles,
supuestamente coordinadas por miembros del grupo “Barrio 18”.
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