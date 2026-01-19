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Noticias:  Miércoles 21 de Enero de 2026

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LAVROV DA RAZÓN A TRUMP

(19/01/26) - Rusia - Moscú hace un guiño a Washington en medio de la polémica por Groenlandia. Las declaraciones de Lavrov, el canciller ruso, se producen en momentos en que el presidente estadounidense Donald Trump ha insistido en tomar el control total de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, alegando razones de seguridad nacional. El sábado, Trump anunció aranceles sobre importaciones de aliados europeos que se oponen a una potencial toma estadounidense de la isla. Y dijo Lavrov: “En principio, Groenlandia no es una parte natural de Dinamarca, ¿verdad?", expresó el canciller ruso durante una rueda de prensa en Moscú. "No era una parte natural de Noruega ni una parte natural de Dinamarca. Es una conquista colonial. El hecho de que los habitantes ahora estén acostumbrados y se sientan cómodos es otra cuestión". Rusia ha reaccionado con evidente satisfacción ante la creciente división entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia, aunque ha rechazado enérgicamente las sugerencias de Trump de que Moscú también busca controlar la gigantesca isla helada. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, había señalado que Trump "hará historia" si finalmente se hace con el control de Groenlandia. "No solo en la historia de Estados Unidos, sino también en la historia mundial", afirmó Peskov el lunes, quien calificó como "inquietante" la información que rodea este asunto, incluidas las acusaciones sobre la supuesta amenaza que representa Rusia en esa geografía.

ESTADO DE SITIO POR BARRIO 18 EN GUATEMALA

(19/01/26) - Guatemala - El Congreso guatemalteco ratifica el estado de sitio por un plazo de 30 días. Reunido en el pleno del Legislativo se ratificó con 149 votos a favor el decreto 1-2026 que establece una medida decretada previamente por el presidente Bernardo Arévalo como reacción a los recientes ataques violentos atribuidos al grupo "Barrio 18". Durante la sesión ordinaria adicional convocada el día lunes, la agenda fue modificada para conocer la ratificación del estado de sitio con algunas enmiendas incorporadas que dan mayor claridad a la implementación de las acciones de seguridad, determinadas en el decreto enviado por el Ejecutivo, con la firme decisión de buscar responder a acciones que afectaron tanto a las fuerzas de seguridad como a autoridades civiles, supuestamente coordinadas por miembros del grupo “Barrio 18”.

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