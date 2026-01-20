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Noticias:  Jueves 22 de Enero de 2026

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TRUMP EN DAVOS

(20/01/26) - Suiza - Ni bien aterrizó en Davos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a mover las fichas del tablero. Al final de una intensa jornada de reuniones en el Foro Económico de Davos, al que llegó ayer por la mañana, declaró que hay novedades sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos, la OTAN y Groenlandia. Tras una reunión, tildada de muy productiva, con el Secretario General de la OTAN Mark Rutte, Trump expresó que ya existe un marco para avanzar sobre un acuerdo y retiró la amenaza de aranceles sobre aquellos países europeos que defienden la posición de Dinamarca. El mandatario descartó el uso de la fuerza pero insistió en exigir la anexión.

MILEI Y EL MAKE ARGENTINA GREAT AGAIN

(20/01/26) - Suiza - Milei llegó a Davos y se esmeró en demostrar su alineamiento con Trump. El presidente Javier Milei expuso en el Foro Económico Mundial de Davos y destacó las medidas implementadas desde el inicio de su gestión al frente del Ejecutivo argentino. "Desde la llegada a la administración en 2023 realizamos 13.500 reformas estructurales", afirmó, al presentar los lineamientos de su política económica ante un auditorio integrado por empresarios y dirigentes internacionales. En ese contexto, definió ese proceso como un auténtico "Make Argentina Great Again".

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