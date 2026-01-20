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TRUMP EN DAVOS
(20/01/26) -
Suiza - Ni bien aterrizó en Davos, el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, volvió a mover las fichas del
tablero. Al final de una intensa jornada de reuniones en el
Foro Económico de Davos, al que llegó ayer por la mañana,
declaró que hay novedades sobre un posible acuerdo entre
Estados Unidos, la OTAN y Groenlandia. Tras una reunión,
tildada de muy productiva, con el Secretario General de la
OTAN Mark Rutte, Trump expresó que ya existe un marco para
avanzar sobre un acuerdo y retiró la amenaza de aranceles
sobre aquellos países europeos que defienden la posición de
Dinamarca. El mandatario descartó el uso de la fuerza pero
insistió en exigir la anexión.
MILEI Y EL MAKE ARGENTINA GREAT AGAIN
(20/01/26) - Suiza
- Milei llegó a Davos y se esmeró en demostrar su alineamiento con Trump.
El presidente Javier Milei expuso en el Foro Económico Mundial de Davos
y destacó las medidas implementadas desde el inicio de su gestión al
frente del Ejecutivo argentino. "Desde la llegada a la administración en
2023 realizamos 13.500 reformas estructurales", afirmó, al presentar los
lineamientos de su política económica ante un auditorio integrado por
empresarios y dirigentes internacionales. En ese contexto, definió ese
proceso como un auténtico "Make Argentina Great Again".
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SHOW 6224
LA PERRA DE TRES PATAS
EN CASO DE
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