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Noticias:  Viernes 23 de Enero de 2026

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UNA ONU ALTERNATIVA

(22/01/26) - Suiza - Trump inaugura la Junta de Paz presidida por él mismo con la que amenaza ser una alternativa a  la ONU. El presidente de Estados Unidos presentó en Davos un club que suma socios y también negativas y que el republicano aspira a ir más allá del propósito inicial de afianzar la tregua en Gaza Una especie de ONU alternativa al gusto de Trump. El presidente estadounidense crítico a Naciones Unidas en sucesivas ocasiones; la última vez fue en el mismo Davos, "la ONU simplemente no ha sido de mucha ayuda. Soy un gran admirador de su potencial, pero nunca han estado a la altura de su promesa. Deberían haber sido ellos los que hubieran acabado con todas las guerras que yo resolví, pero ni siquiera acudí a ellos, ni pensé en hacerlo" declaró.

REPRESIÓN Y MASACRE EN IRÁN

(22/01/26) - Irán - Irán reconoció que murieron más de 3.100 personas en las protestas pero activistas dicen que la cifra real es mucho mayor. En extremos exagerados organizaciones de Derechos Humanos advierten que el número de víctimas podría superar las 25.000. El movimiento de protestas, impulsado inicialmente por el descontento económico, derivó en una ola nacional de huelgas y manifestaciones que desafió abiertamente a la teocracia instaurada tras la revolución de 1979. Según el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Akbar Pourjamshidian, 2.427 de los fallecidos son considerados "mártires", tanto civiles como miembros de las fuerzas de seguridad. Otros 690, según la versión oficial, fueron catalogados como "terroristas, alborotadores y atacantes de instalaciones militares". Sin embargo, fuentes independientes insisten en que el régimen iraní tiene un largo historial de subestimar el impacto de la represión estatal. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, advirtió que "todas las pruebas disponibles apuntan a que el verdadero número de muertos durante las protestas es mucho más alto".

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