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UNA ONU ALTERNATIVA
(22/01/26) -
Suiza - Trump inaugura la Junta de Paz presidida por
él mismo con la que amenaza ser una alternativa a la
ONU. El presidente de Estados Unidos presentó en Davos un
club que suma socios y también negativas y que el
republicano aspira a ir más allá del propósito inicial de
afianzar la tregua en Gaza Una especie de ONU alternativa al
gusto de Trump. El presidente estadounidense crítico a
Naciones Unidas en sucesivas ocasiones; la última vez fue en
el mismo Davos, "la ONU simplemente no ha sido de mucha
ayuda. Soy un gran admirador de su potencial, pero nunca han
estado a la altura de su promesa. Deberían haber sido ellos
los que hubieran acabado con todas las guerras que yo
resolví, pero ni siquiera acudí a ellos, ni pensé en
hacerlo" declaró.
REPRESIÓN Y MASACRE EN IRÁN
(22/01/26) - Irán -
Irán reconoció que murieron más de 3.100 personas en las protestas pero
activistas dicen que la cifra real es mucho mayor. En extremos
exagerados organizaciones de Derechos Humanos advierten que el número de
víctimas podría superar las 25.000. El movimiento de protestas,
impulsado inicialmente por el descontento económico, derivó en una ola
nacional de huelgas y manifestaciones que desafió abiertamente a la
teocracia instaurada tras la revolución de 1979. Según el secretario del
Consejo de Seguridad Nacional, Ali Akbar Pourjamshidian, 2.427 de los
fallecidos son considerados "mártires", tanto civiles como miembros de
las fuerzas de seguridad. Otros 690, según la versión oficial, fueron
catalogados como "terroristas, alborotadores y atacantes de
instalaciones militares". Sin embargo, fuentes independientes insisten
en que el régimen iraní tiene un largo historial de subestimar el
impacto de la represión estatal. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la
organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, advirtió que
"todas las pruebas disponibles apuntan a que el verdadero número de
muertos durante las protestas es mucho más alto".
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