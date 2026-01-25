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Noticias:  Lunes 26 de Enero de 2026

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

ICE EXTREMO

Estados Unidos se congela al ver en su espejo el terrorismo de Estado en su versión del siglo XXI.

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FERN CONGELA ESTADOS UNIDOS

(25/01/26) - Estados Unidos - Una tormenta invernal inusualmente brutal involucra a más de 200 millones de estadounidenses. La tormenta invernal bautizada Fern, el fenómeno meteorológico histórico que combina fuertes nevadas bajas térmicas y lluvias intensas. Una masa de aire ártico deja temperaturas extremas afectando a al menos 34 Estados. Intensas nevadas y lluvias heladas que provocaron cancelación de miles de vuelos, corte de energía y pueblos aislados. Se pronostica que Fern envolverá un área que cubre más de la mitad de la longitud de los Estados Unidos continentales, desde Texas y la región de las Grandes Llanuras hasta los estados del Atlántico medio y el noreste. Los científicos dicen que el aumento en la frecuencia de estas alteraciones del vórtice polar podría estar vinculado al cambio climático, aunque el debate aún no está resuelto y la variabilidad natural también juega un papel. Más de 200 millones de personas podrían sufrir cortes de energía.

CUBA AGONIZA

(25/01/26) - Cuba - El fin del petróleo venezolano provoca largas filas en las gasolineras cubas y la isla profundiza su crisis. La agonía cubana no comenzó ahora, pero los lazos internacionales anulados por Estados Unidos la ponen en coma. Con Rusia ocupada en su guerra, Irán en crisis y Venezuela anulada, apenas la ayuda de México pone paños fríos en la crisis cubana. Con el cese de los envíos desde Caracas tras la captura de Nicolás Maduro, los ciudadanos enfrentan aglomeraciones en gasolineras, escasez y preocupación por la incapacidad estatal para suplir la demanda energética que mantiene a la isla con cortes de energía y artículos de primera necesidad de difícil acceso.

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