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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
ICE EXTREMO
Estados Unidos se congela al ver en su espejo el terrorismo de Estado en
su versión del siglo XXI.
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FERN CONGELA ESTADOS UNIDOS
(25/01/26) -
Estados Unidos - Una tormenta invernal inusualmente
brutal involucra a más de 200 millones de estadounidenses.
La tormenta invernal bautizada Fern, el fenómeno
meteorológico histórico que combina fuertes nevadas bajas
térmicas y lluvias intensas. Una masa de aire ártico deja
temperaturas extremas afectando a al menos 34 Estados.
Intensas nevadas y lluvias heladas que provocaron
cancelación de miles de vuelos, corte de energía y pueblos
aislados. Se pronostica que Fern envolverá un área que cubre
más de la mitad de la longitud de los Estados Unidos
continentales, desde Texas y la región de las Grandes
Llanuras hasta los estados del Atlántico medio y el noreste.
Los científicos dicen que el aumento en la frecuencia de
estas alteraciones del vórtice polar podría estar vinculado
al cambio climático, aunque el debate aún no está resuelto y
la variabilidad natural también juega un papel. Más de 200
millones de personas podrían sufrir cortes de energía.
CUBA AGONIZA
(25/01/26) - Cuba -
El fin del petróleo venezolano provoca largas filas en las gasolineras
cubas y la isla profundiza su crisis. La agonía cubana no comenzó ahora,
pero los lazos internacionales anulados por Estados Unidos la ponen en
coma. Con Rusia ocupada en su guerra, Irán en crisis y Venezuela
anulada, apenas la ayuda de México pone paños fríos en la crisis cubana.
Con el cese de los envíos desde Caracas tras la captura de Nicolás
Maduro, los ciudadanos enfrentan aglomeraciones en gasolineras, escasez
y preocupación por la incapacidad estatal para suplir la demanda
energética que mantiene a la isla con cortes de energía y artículos de
primera necesidad de difícil acceso.
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