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EMERGENCIA CLIMÁTICA EN ESTADOS UNIDOS
(26/01/26) -
Estados Unidos - La devastadora tormenta invernal que
azota dos tercios de Estados Unidos ya ha dejado al menos 25
muertos. Actualmente más de 836.000 hogares quedaron sin
electricidad y el clima provocó el peor día de cancelaciones
aéreas desde la pandemia. Entre los incidentes más graves,
un avión se estrelló el domingo por la noche en un
aeropuerto de Maine con ocho personas a bordo en medio de
las condiciones climáticas extremas. La tormenta,
considerada por meteorólogos como uno de los peores
episodios invernales de las últimas décadas, dejó
acumulaciones de nieve superiores a los 30 centímetros en al
menos 17 estados, desde Nuevo México hasta New Hampshire. El
lago Bonito, en Nuevo México, registró la mayor acumulación
con 79 centímetros, mientras que el Central Park de Nueva
York alcanzó -12 grados Celsius el fin de semana, su
temperatura más baja en casi dos años. En total, 20 estados
y el Distrito de Columbia declararon el estado de emergencia
nacional.
EL SALVADOR Y LOS JUICIOS MASIVOS
(26/01/26) - El Salvador
- La justicia salvadoreña, bajo control del presidente Nayib
Bukele, puso en marcha una serie de juicios masivos. Se trata de los
juicios contra más de 80.000 personas detenidas desde la instauración
del Régimen de Excepción, en marzo de 2022. El viernes pasado, un
tribunal de San Salvador inició la fase final del proceso contra 58
personas acusadas de integrar una célula de la Mara Salvatrucha 13
(MS-13), conocida como Hollywood Locos Salvatruchos, que operaba en
distintas zonas del país centroamericano. Este es el inicio de los mega
juicios contra las pandillas, maras, que inició el gobierno de Bukele
desde que estableció la ley de mano dura contra las mafias locales con
contactos transnacionales.
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