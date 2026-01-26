Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Martes 27 de Enero de 2026

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

EMERGENCIA CLIMÁTICA EN ESTADOS UNIDOS

(26/01/26) - Estados Unidos - La devastadora tormenta invernal que azota dos tercios de Estados Unidos ya ha dejado al menos 25 muertos. Actualmente más de 836.000 hogares quedaron sin electricidad y el clima provocó el peor día de cancelaciones aéreas desde la pandemia. Entre los incidentes más graves, un avión se estrelló el domingo por la noche en un aeropuerto de Maine con ocho personas a bordo en medio de las condiciones climáticas extremas. La tormenta, considerada por meteorólogos como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas, dejó acumulaciones de nieve superiores a los 30 centímetros en al menos 17 estados, desde Nuevo México hasta New Hampshire. El lago Bonito, en Nuevo México, registró la mayor acumulación con 79 centímetros, mientras que el Central Park de Nueva York alcanzó -12 grados Celsius el fin de semana, su temperatura más baja en casi dos años. En total, 20 estados y el Distrito de Columbia declararon el estado de emergencia nacional.

EL SALVADOR Y LOS JUICIOS MASIVOS

(26/01/26) - El Salvador - La justicia salvadoreña, bajo control del presidente Nayib Bukele, puso en marcha una serie de juicios masivos. Se trata de los juicios contra más de 80.000 personas detenidas desde la instauración del Régimen de Excepción, en marzo de 2022. El viernes pasado, un tribunal de San Salvador inició la fase final del proceso contra 58 personas acusadas de integrar una célula de la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), conocida como Hollywood Locos Salvatruchos, que operaba en distintas zonas del país centroamericano. Este es el inicio de los mega juicios contra las pandillas, maras, que inició el gobierno de Bukele desde que estableció la ley de mano dura contra las mafias locales con contactos transnacionales.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6227

LA SOMBRA OSCURA

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados