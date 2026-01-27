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PEMEX SOLIDARIO
(27/01/26) -
México - La oposición presiona con críticas al
gobierno mexicano por los envíos de Pemex a Cuba. Petróleos
Mexicanos (Pemex) suspendió el envío de buques petroleros a
Cuba. Según información de Bloomberg, la petrolera del
Estado mexicano ha retirado de su calendario un cargamento
de crudo que debía salir de México con destino a la isla.En
respuesta a las críticas de Washington y de la oposición, la
presidenta Sheinbaum afirmó que "es una decisión soberana y
Pemex toma sus decisiones", subrayando que la determinación
de México de vender o entregar petróleo a Cuba por razones
humanitarias responde a una política que se ha mantenido
durante muchos años (más allá de los gobiernos de Morena).
La mandataria federal subrayó que esta postura no es
reciente y señaló que la isla ha enfrentado un bloqueo
prolongado, lo cual ha ocasionado problemas de desabasto en
ese país. Añadió que México siempre se ha mostrado solidario
con Cuba ante estas circunstancias.
NEGOCIAR O NO CON LAS PANDILLAS
(27/01/26) - El Salvador
- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, profundiza su
política anti-pandillas y apresa al expresidente del Congreso
salvadoreño por haber negociado. Era clásico escuchar que ningún
gobierno salvadoreño podía sobrevivir sin sentarse a negociar con
pandillas. En este sentido algunos sostienen que hasta el propio Bukele
lo hizo a inicios de su mandato. Ahora, con el marco de los mega juicios
a las maras, se activo una orden de captura contra Norman Quijano quien
fue extraditado desde Estados Unidos. Su detención reaviva las denuncias
de un doble discurso del Gobierno sobre las negociaciones con
estructuras criminales.
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