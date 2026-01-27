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Noticias:  Miércoles 28 de Enero de 2026

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PEMEX SOLIDARIO

(27/01/26) - México - La oposición presiona con críticas al gobierno mexicano por los envíos de Pemex a Cuba. Petróleos Mexicanos (Pemex) suspendió el envío de buques petroleros a Cuba. Según información de Bloomberg, la petrolera del Estado mexicano ha retirado de su calendario un cargamento de crudo que debía salir de México con destino a la isla.En respuesta a las críticas de Washington y de la oposición, la presidenta Sheinbaum afirmó que "es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones", subrayando que la determinación de México de vender o entregar petróleo a Cuba por razones humanitarias responde a una política que se ha mantenido durante muchos años (más allá de los gobiernos de Morena). La mandataria federal subrayó que esta postura no es reciente y señaló que la isla ha enfrentado un bloqueo prolongado, lo cual ha ocasionado problemas de desabasto en ese país. Añadió que México siempre se ha mostrado solidario con Cuba ante estas circunstancias.

NEGOCIAR O NO CON LAS PANDILLAS

(27/01/26) - El Salvador - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, profundiza su política anti-pandillas y apresa al expresidente del Congreso salvadoreño por haber negociado. Era clásico escuchar que ningún gobierno salvadoreño podía sobrevivir sin sentarse a negociar con pandillas. En este sentido algunos sostienen que hasta el propio Bukele lo hizo a inicios de su mandato. Ahora, con el marco de los mega juicios a las maras, se activo una orden de captura contra Norman Quijano quien fue extraditado desde Estados Unidos. Su detención reaviva las denuncias de un doble discurso del Gobierno sobre las negociaciones con estructuras criminales.

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