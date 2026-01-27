noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
EL PEOR ESCENARIO PARA IRÁN
(27/01/26) -
Irán - Desde Teherán consideran más probable la
guerra que la negociación con Estados Unidos. "Nos
preparamos para el peor escenario" aseguraron fuentes
gubernamentales. Irán responderá a cualquier agresión y
amenaza con atacar todas las bases estadounidenses en la
región, expresaron, mientras Trump alabó la flota que envío
a Oriente Medio: "Es más grande que la que fue a Venezuela",
dijo. El régimen iraní señaló que considera más probable una
confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos,
tras días de incremento de la tensión entre ambos países por
la decisión del presidente Trump de enviar una flota a la
zona. La prioridad es la defensa el país, indicó el
viceministro iraní de Exteriores Kazem Ghariabadi en
conferencia de prensa en Teherán. El diplomático señaló que
Irán está preparado para la guerra y para dar una "respuesta
contundente a cualquier agresión. En caso de un ataque
limitado de Estados Unidos, nuestra respuesta será
adecuada", añadió.
SUR DE ESPAÑA CONGELADO
(27/01/26) - España
- La península ibérica sufre los efectos de un invierno
amenazante. La nieve y la lluvia afectan a 130 carreteras en toda
España. Se trata de cortes totales, uso obligatorio de cadenas y
prohibición de acceso para camiones en varias vias importantes del país.
La borrasca Kristin obliga a suspender las clases en varios puntos del
territorio, sobre todo en Andalucía y Extremadura. El impacto de las
precipitaciones también se ha reflejado en 24 carreteras secundarias
cortadas por lluvias, 19 de ellas en Andalucía, donde la red provincial
de Cádiz experimenta las mayores interrupciones.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6229
NOS BESAMOS
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST