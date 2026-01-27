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Noticias:  Jueves 29 de Enero de 2026

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EL PEOR ESCENARIO PARA IRÁN

(27/01/26) - Irán - Desde Teherán consideran más probable la guerra que la negociación con Estados Unidos. "Nos preparamos para el peor escenario" aseguraron fuentes gubernamentales. Irán responderá a cualquier agresión y amenaza con atacar todas las bases estadounidenses en la región, expresaron, mientras Trump alabó la flota que envío a Oriente Medio: "Es más grande que la que fue a Venezuela", dijo. El régimen iraní señaló que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos, tras días de incremento de la tensión entre ambos países por la decisión del presidente Trump de enviar una flota a la zona. La prioridad es la defensa el país, indicó el viceministro iraní de Exteriores Kazem Ghariabadi en conferencia de prensa en Teherán. El diplomático señaló que Irán está preparado para la guerra y para dar una "respuesta contundente a cualquier agresión. En caso de un ataque limitado de Estados Unidos, nuestra respuesta será adecuada", añadió.

SUR DE ESPAÑA CONGELADO

(27/01/26) - España - La península ibérica sufre los efectos de un invierno amenazante. La nieve y la lluvia afectan a 130 carreteras en toda España. Se trata de cortes totales, uso obligatorio de cadenas y prohibición de acceso para camiones en varias vias importantes del país. La borrasca Kristin obliga a suspender las clases en varios puntos del territorio, sobre todo en Andalucía y Extremadura. El impacto de las precipitaciones también se ha reflejado en 24 carreteras secundarias cortadas por lluvias, 19 de ellas en Andalucía, donde la red provincial de Cádiz experimenta las mayores interrupciones.

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