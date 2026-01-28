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ESPACIO AÉREO COMERCIAL VENEZOLANO
(28/01/26) -
Venezuela - Después de meses se abre el espacio aéreo
comercial venezolano. El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, ordenó ayer la reapertura del espacio aéreo
comercial sobre Venezuela, una medida que se inscribe en el
proceso de reconfiguración de la relación bilateral tras la
captura del expresidente Nicolás Maduro y la entrada en
funciones, como presidenta interina, de Delcy Rodríguez.
TELÉFONO PARA SHEINBAUM
(28/01/26) - México
- La conversación telefónica entre Trump y Sheinbaum fue cordial y
productiva según la mandataria. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció
por medio de su cuenta oficial en redes sociales la llamada con el
presidente de Estados Unidos Donald Trump, la cual calificó de
"encuentro productivo y cordial" donde ambos avanzaron en varios
acuerdos. Dentro de los principales temas que se tocaron durante la
conversación se encuentran la relación bilateral y los tratados
comerciales que existen entre ambos países y en el marco del T-MEC. No
hubo mayores detalles de la conversación pero se insistió en que todo
fluyó de manera amistosa. Por otro lado, Sheinbaum informó que tuvo el
gusto de saludar a Melania, esposa del presidente Trump, a quien aseguró
que conoció durante su reciente visita a Washington.
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