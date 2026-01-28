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Noticias:  Viernes 30 de Enero de 2026

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ESPACIO AÉREO COMERCIAL VENEZOLANO

(28/01/26) - Venezuela - Después de meses se abre el espacio aéreo comercial venezolano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ayer la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela, una medida que se inscribe en el proceso de reconfiguración de la relación bilateral tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y la entrada en funciones, como presidenta interina, de Delcy Rodríguez.

TELÉFONO PARA SHEINBAUM

(28/01/26) - México - La conversación telefónica entre Trump y Sheinbaum fue cordial y productiva según la mandataria. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció por medio de su cuenta oficial en redes sociales la llamada con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, la cual calificó de "encuentro productivo y cordial" donde ambos avanzaron en varios acuerdos. Dentro de los principales temas que se tocaron durante la conversación se encuentran la relación bilateral y los tratados comerciales que existen entre ambos países y en el marco del T-MEC. No hubo mayores detalles de la conversación pero se insistió en que todo fluyó de manera amistosa. Por otro lado, Sheinbaum informó que tuvo el gusto de saludar a Melania, esposa del presidente Trump, a quien aseguró que conoció durante su reciente visita a Washington.

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