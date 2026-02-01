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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
LA AGONÍA CUBANA
Cuba se fue quedando sin márgenes. Como cuando sube el agua lenta pero
constantemente.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
TODOS A LAS CALLES DE MINNEAPOLIS
(01/02/26) -
Estados Unidos - La gente sale a las calles para
plantar cara a la cacería de inmigrantes de Donald Trump.
Minneapolis encabezó el viernes pasado la convocatoria de un
paro nacional, mientras la Casa Blanca trabaja por mitigar
los daños de la crisis provocada por las muertes de Alex
Pretti y Renee Good a manos del ICE. La comunidad somalí de
Minneapolis que Trump usó como pretexto para tomar la ciudad
sostiene que más del 95% de sus miembros son ciudadanos
estadounidenses. El magnate republicano ha hecho de ese
grupo, al que culpa en su conjunto de un fraude masivo en el
cobro de ayudas públicas, una de sus dianas favoritas. A las
miles de personas que tomaron las calles de Minneapolis en
la protesta contra Trump y su policía del ICE, se ha sumado
el músico Bruce Springsteen. El cantante, un claro opositor
a las políticas de Trump, actúa por sorpresa en la ciudad en
un concierto para recaudar fondos para las familias de Renée
Good y Alex Pretti, los dos estadounidenses que, en
diferentes circunstancias, mataron a tiros los agentes
federales.
EXTRANJEROS EN CUBA
(01/02/26) - Cuba -
Embajadas y empresas internacionales en Cuba están revisando sus planes
de contingencia y evacuación para su personal en la isla. Todo se
aceleró a raíz de la presión de Washington sobre La Habana tras la
captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero. La
preocupación elevó su nivel en las últimas semanas en sedes diplomáticas
y empresariales extranjeras ante la creciente incertidumbre geopolítica
en el Caribe y la posibilidad de que Estados Unidos pudiese estar
preparando incluso una intervención militar en Cuba. Cerca de una decena
de países europeos y latinoamericanos sostienen que están tomando
medidas preventivas. Por ejemplo, trascendió que multinacional británica
Unilever ya ha evacuado a las familias de sus trabajadores extranjeros
en el país. La compañía fabrica en la isla productos de higiene y
belleza.
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Episodio del día:
SHOW 6231
LA AGONÍA CUBANA
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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