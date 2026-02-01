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Noticias:  Lunes 2 de Febrero de 2026

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

LA AGONÍA CUBANA

Cuba se fue quedando sin márgenes. Como cuando sube el agua lenta pero constantemente.

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TODOS A LAS CALLES DE MINNEAPOLIS

(01/02/26) - Estados Unidos - La gente sale a las calles para plantar cara a la cacería de inmigrantes de Donald Trump. Minneapolis encabezó el viernes pasado la convocatoria de un paro nacional, mientras la Casa Blanca trabaja por mitigar los daños de la crisis provocada por las muertes de Alex Pretti y Renee Good a manos del ICE. La comunidad somalí de Minneapolis que Trump usó como pretexto para tomar la ciudad sostiene que más del 95% de sus miembros son ciudadanos estadounidenses. El magnate republicano ha hecho de ese grupo, al que culpa en su conjunto de un fraude masivo en el cobro de ayudas públicas, una de sus dianas favoritas. A las miles de personas que tomaron las calles de Minneapolis en la protesta contra Trump y su policía del ICE, se ha sumado el músico Bruce Springsteen. El cantante, un claro opositor a las políticas de Trump, actúa por sorpresa en la ciudad en un concierto para recaudar fondos para las familias de Renée Good y Alex Pretti, los dos estadounidenses que, en diferentes circunstancias, mataron a tiros los agentes federales.

EXTRANJEROS EN CUBA

(01/02/26) - Cuba - Embajadas y empresas internacionales en Cuba están revisando sus planes de contingencia y evacuación para su personal en la isla. Todo se aceleró a raíz de la presión de Washington sobre La Habana tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero. La preocupación elevó su nivel en las últimas semanas en sedes diplomáticas y empresariales extranjeras ante la creciente incertidumbre geopolítica en el Caribe y la posibilidad de que Estados Unidos pudiese estar preparando incluso una intervención militar en Cuba. Cerca de una decena de países europeos y latinoamericanos sostienen que están tomando medidas preventivas. Por ejemplo, trascendió que multinacional británica Unilever ya ha evacuado a las familias de sus trabajadores extranjeros en el país. La compañía fabrica en la isla productos de higiene y belleza.

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LA AGONÍA CUBANA

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