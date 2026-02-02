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LA BUKELE TICA GANA LAS ELECCIONES
(02/02/26) -
Costa Rica - La candidata Laura Fernández,
impulsada por el Gobierno, será la próxima presidenta de
Costa Rica. El resultado, tras arrasar en primera vuelta,
muestra la potencia del discurso de Fernández presentada
como la Bukele de Costa Rica. Apoyada por el presidente de
Rodrigo Chaves, Fernández logra el 50% de los votos en una
jornada marcada por una alta participación de la ciudadanía.
Laura Fernández, de 39 años, será la próxima presidenta tras
obtener un contundente triunfo en primera vuelta en las
elecciones generales celebradas este domingo. El Tribunal
Electoral ha informado que el Partido Pueblo Soberano (PPS),
la organización política del presidente Rodrigo Chaves y
Fernández, obtuvo el 50% de los votos, lo que le permite
acceder a la presidencia sin necesidad de balatote. Costa
Rica, además, venció este domingo el abstencionismo que
siempre sobrevoló su democracia.
CIERRA EL HELICOIDE
(02/02/26) - Venezuela
- El edificio que simboliza la persecución política chavista
cerrará sus puertas como cárcel. El chavismo anunció una amnistía
general para los presos políticos encarcelados en Venezuela desde 1999
hasta la actualidad. La noticia la ha dado la presidenta encargada Delcy
Rodríguez en un acto en el Tribunal Superior de Justicia. "Quiero
anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que
cubra todo el periodo de violencia política desde 1999", dijo. "Estamos
dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en
Venezuela. Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza,
para que todos vivamos con respeto", añadió tras señalar que esta era
también una decisión ya hablada con Nicolás Maduro.
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