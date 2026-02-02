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Noticias:  Martes 3 de Febrero de 2026

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LA BUKELE TICA GANA LAS ELECCIONES

(02/02/26) - Costa Rica - La candidata Laura Fernández, impulsada por el Gobierno, será la próxima presidenta de Costa Rica. El resultado, tras arrasar en primera vuelta, muestra la potencia del discurso de Fernández presentada como la Bukele de Costa Rica. Apoyada por el presidente de Rodrigo Chaves, Fernández logra el 50% de los votos en una jornada marcada por una alta participación de la ciudadanía. Laura Fernández, de 39 años, será la próxima presidenta tras obtener un contundente triunfo en primera vuelta en las elecciones generales celebradas este domingo. El Tribunal Electoral ha informado que el Partido Pueblo Soberano (PPS), la organización política del presidente Rodrigo Chaves y Fernández, obtuvo el 50% de los votos, lo que le permite acceder a la presidencia sin necesidad de balatote. Costa Rica, además, venció este domingo el abstencionismo que siempre sobrevoló su democracia.

CIERRA EL HELICOIDE

(02/02/26) - Venezuela - El edificio que simboliza la persecución política chavista cerrará sus puertas como cárcel. El chavismo anunció una amnistía general para los presos políticos encarcelados en Venezuela desde 1999 hasta la actualidad. La noticia la ha dado la presidenta encargada Delcy Rodríguez en un acto en el Tribunal Superior de Justicia. "Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo de violencia política desde 1999", dijo. "Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela. Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto", añadió tras señalar que esta era también una decisión ya hablada con Nicolás Maduro.

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