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PETRO EN LA CASA BLANCA
(03/02/26) -
Estados Unidos - El presidente Donald Trump recibió a
su homologo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca. La
reunión sorprendió como un inesperado acontecimiento
geopolítico protagonizado por dos presidentes con miradas
ideológicas antagónicas. En este contexto, la cita de Trump
y Petro fue pensada para dar por terminados los chispazos
diplomáticos y ahondar en la línea de la convivencia
política pese a las complejas tensiones que atraviesan a
América Latina. El encuentro entre ambos mandatarios contó
con la presencia de la canciller colombiana Rosa
Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos,
Marco Rubio.
ACUERDO ENTRE INDIA Y ESTADOS UNIDOS
(03/02/26) - India
- En momentos en que se reconfiguran los lazos comerciales mundiales
Estados Unidos y la India alcanzan un acuerdo comercial para rebajar los
aranceles. Trump anunció que Nueva Delhi "comprará mucho más petróleo" a
Estados Unidos y a Venezuela. Estados Unidos reducirá entonces los
aranceles que aplica a la India después de que Nueva Delhi haya accedido
a dejar de comprar petróleo ruso para pasar a adquirirlo a Estados
Unidos y, ahora, a Venezuela. Así lo ha anunciado el presidente
estadounidense, Donald Trump, en un mensaje en redes sociales después de
haber mantenido una conversación telefónica con su homólogo indio Modi.
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