Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Miércoles 4 de Febrero de 2026

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

PETRO EN LA CASA BLANCA

(03/02/26) - Estados Unidos - El presidente Donald Trump recibió a su homologo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca. La reunión sorprendió como un inesperado acontecimiento geopolítico protagonizado por dos presidentes con miradas ideológicas antagónicas. En este contexto, la cita de Trump y Petro fue pensada para dar por terminados los chispazos diplomáticos y ahondar en la línea de la convivencia política pese a las complejas tensiones que atraviesan a América Latina. El encuentro entre ambos mandatarios contó con la presencia de la canciller colombiana Rosa Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

ACUERDO ENTRE INDIA Y ESTADOS UNIDOS

(03/02/26) - India - En momentos en que se reconfiguran los lazos comerciales mundiales Estados Unidos y la India alcanzan un acuerdo comercial para rebajar los aranceles. Trump anunció que Nueva Delhi "comprará mucho más petróleo" a Estados Unidos y a Venezuela. Estados Unidos reducirá entonces los aranceles que aplica a la India después de que Nueva Delhi haya accedido a dejar de comprar petróleo ruso para pasar a adquirirlo a Estados Unidos y, ahora, a Venezuela. Así lo ha anunciado el presidente estadounidense, Donald Trump, en un mensaje en redes sociales después de haber mantenido una conversación telefónica con su homólogo indio Modi.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6233

ROMÁNTICAMENTE

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados