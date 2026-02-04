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Noticias:  Jueves 5 de Febrero de 2026

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LEY DE AMNISTÍA EN VENEZUELA

(04/02/26) - Venezuela - Se hizo el anuncio pero todavía no hay nada. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que trabaja "intensamente" en la ley de amnistía que anunció el viernes pasado bajo la presión que Estados Unidos. Washington da directrices a Caracas desde hace un mes, cuando capturó a Nicolás Maduro en una incursión militar, y una de las exigencias es la liberación de los presos políticos. Muchos ya han sido puestos en libertad, pero aún falta mucho. La ley de amnistía fue solicitada el viernes con urgencia al Parlamento por Rodríguez y aseguró estar "trabajando intensamente con la ley de amnistía". Todavía restan fases de consideración y aprobación parlamentaria. La aprobación rápida de esta ley es la expectativa que tienen decenas de familias de presos políticos que se mantienen frente a las prisiones de todo el país, a la espera de las excarcelaciones masivas anunciadas por el gobierno interino el 8 de enero pasado. Más de 340 presos políticos han sido excarcelados desde entonces. Alrededor de 680 siguen encarcelados y el proceso avanza de a poco.

REDES SOCIALES LIMITADAS PARA MENORES

(04/02/26) - Europa - El debate europeo sobre limitar redes sociales a menores cobra fuerza. España será el último en limitar la edad de uso de redes sociales y el debate es dónde colocar la línea. El presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado que el país prohibirá el acceso a las redes a menores de 16 años y obligará a las plataformas digitales a incorporar sistemas efectivos de verificación de edad. Sigue así la ruta iniciada de Australia, que reguló la edad en diciembre, y a la que planean sumarse también Francia y Portugal. Entre los expertos del ámbito digital y educativo, hay quienes consideran que limitar el acceso a redes les permitirá a los adolescentes adquirir mayor madurez para afrontar sus riesgos y quienes exigen que la verificación de la edad se haga de manera segura y eficiente y no tan laxa como hasta ahora. Otros, sin embargo, cuestionan que el número (la edad) es arbitrario y argumentan que en algunos países a esa edad ya se puede conducir, votar o haber completado la educación obligatoria.

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