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LEY DE AMNISTÍA EN VENEZUELA
(04/02/26) -
Venezuela - Se hizo el anuncio pero todavía no hay
nada. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez,
aseguró que trabaja "intensamente" en la ley de amnistía que
anunció el viernes pasado bajo la presión que Estados
Unidos. Washington da directrices a Caracas desde hace un
mes, cuando capturó a Nicolás Maduro en una incursión
militar, y una de las exigencias es la liberación de los
presos políticos. Muchos ya han sido puestos en libertad,
pero aún falta mucho. La ley de amnistía fue solicitada el
viernes con urgencia al Parlamento por Rodríguez y aseguró
estar "trabajando intensamente con la ley de amnistía".
Todavía restan fases de consideración y aprobación
parlamentaria. La aprobación rápida de esta ley es la
expectativa que tienen decenas de familias de presos
políticos que se mantienen frente a las prisiones de todo el
país, a la espera de las excarcelaciones masivas anunciadas
por el gobierno interino el 8 de enero pasado. Más de 340
presos políticos han sido excarcelados desde entonces.
Alrededor de 680 siguen encarcelados y el proceso avanza de
a poco.
REDES SOCIALES LIMITADAS PARA MENORES
(04/02/26) - Europa
- El debate europeo sobre limitar redes sociales a menores cobra fuerza.
España será el último en limitar la edad de uso de redes sociales y el
debate es dónde colocar la línea. El presidente, Pedro Sánchez, ha
anunciado que el país prohibirá el acceso a las redes a menores de 16
años y obligará a las plataformas digitales a incorporar sistemas
efectivos de verificación de edad. Sigue así la ruta iniciada de
Australia, que reguló la edad en diciembre, y a la que planean sumarse
también Francia y Portugal. Entre los expertos del ámbito digital y
educativo, hay quienes consideran que limitar el acceso a redes les
permitirá a los adolescentes adquirir mayor madurez para afrontar sus
riesgos y quienes exigen que la verificación de la edad se haga de
manera segura y eficiente y no tan laxa como hasta ahora. Otros, sin
embargo, cuestionan que el número (la edad) es arbitrario y argumentan
que en algunos países a esa edad ya se puede conducir, votar o haber
completado la educación obligatoria.
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