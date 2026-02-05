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CUBA QUIERE DIALOGO
(05/02/26) -
Cuba - El presidente cubano Miguel Díaz-Canel habló
en medio de las tensiones con Washington. "Cuba está
dispuesta a un diálogo con Estados Unidos" expresó. Una
posición de "continuidad" que, según él, primero defendió
Fidel Castro, y después su hermano Raúl Castro. Su aparición
en la mañana del jueves es la primera televisada al
pueblo de Cuba tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3
de enero. Después de que por varias semanas las autoridades
cubanas se limitaran a enviar mensajes bastante moderados en
la red social X, Diaz-Canel decidió que era momento de
mostrarse. Si bien ya había dejado entrever la disposición a
un diálogo con los estadounidenses, su presencia reforzó la
intensión. No obstante, el mandatario cubano insistió en que
cualquier negociación se haría "sin presiones", "sin
precondicionamiento, en una posición de iguales, de respeto
a nuestra soberanía, independencia y autodeterminación"
expresó.
LEONARDO Y LAS ELECCIONES PORTUGUESAS
(05/02/26) - España
- La borrasca Leonardo provoca inundaciones y obliga a evacuar
poblaciones enteras. El clima amenaza también la celebración de
elecciones en algunas zonas de Portugal donde el candidato populista
André Ventura pidió el aplazamiento de la votación del domingo en todo
el país. Más de 11 millones de portugueses han estado llamados a
participar en las elecciones presidenciales de Portugal que designarán
al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la República desde
2016. El viejo líder socialista Antonio José Seguro lleva ventaja en la
previa frente al ultraderechista Ventura. El paso de la borrasca
Leonardo por Andalucía sigue motivando incidencias en todo el territorio
por inundaciones, derrumbamientos y deslizamientos. También se ha visto
afectada la red principal y secundaria de carreteras.
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