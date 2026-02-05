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Noticias:  Viernes 6 de Febrero de 2026

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CUBA QUIERE DIALOGO

(05/02/26) - Cuba - El presidente cubano Miguel Díaz-Canel habló en medio de las tensiones con Washington. "Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos" expresó. Una posición de "continuidad" que, según él, primero defendió Fidel Castro, y después su hermano Raúl Castro. Su aparición en la mañana del  jueves es la primera televisada al pueblo de Cuba tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Después de que por varias semanas las autoridades cubanas se limitaran a enviar mensajes bastante moderados en la red social X, Diaz-Canel decidió que era momento de mostrarse. Si bien ya había dejado entrever la disposición a un diálogo con los estadounidenses, su presencia reforzó la intensión. No obstante, el mandatario cubano insistió en que cualquier negociación se haría "sin presiones", "sin precondicionamiento, en una posición de iguales, de respeto a nuestra soberanía, independencia y autodeterminación" expresó.

LEONARDO Y LAS ELECCIONES PORTUGUESAS

(05/02/26) - España - La borrasca Leonardo provoca inundaciones y obliga a evacuar poblaciones enteras. El clima amenaza también la celebración de elecciones en algunas zonas de Portugal donde el candidato populista André Ventura pidió el aplazamiento de la votación del domingo en todo el país. Más de 11 millones de portugueses han estado llamados a participar en las elecciones presidenciales de Portugal que designarán al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la República desde 2016. El viejo líder socialista Antonio José Seguro lleva ventaja en la previa frente al ultraderechista Ventura. El paso de la borrasca Leonardo por Andalucía sigue motivando incidencias en todo el territorio por inundaciones, derrumbamientos y deslizamientos. También se ha visto afectada la red principal y secundaria de carreteras.

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