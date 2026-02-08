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LA CAÍDA DEL NEW START
(08/02/26) -
Estados Unidos - El mundo se queda sin reglas para
limitar las armas nucleares. Ahora Estados Unidos urgió a
Rusia y China a iniciar negociaciones serias para establecer
nuevos límites sobre las armas nucleares, tras la expiración
del tratado New START el jueves, que por más de una década
había regulado los arsenales de las dos mayores potencias
atómicas mundiales. "El control de armas ya no puede ser un
asunto bilateral entre Estados Unidos y Rusia", afirmó en un
ensayo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio,
quien recalcó la necesidad de incluir a otros actores clave
en un futuro acuerdo, señalando especialmente a China. El
fin del New START deja al mundo sin un tratado que limite
las armas más destructivas del planeta por primera vez en
más de medio siglo. Esto obligó a Washington y a Moscú a
sentarse en la mesa de las altas esferas militares para
evitar una escalada nuclear descontrolada. Bajo las
disposiciones del tratado que expiró, ambos países podían
desplegar hasta 1.550 ojivas nucleares cada uno y estaban
sujetos a inspecciones mutuas, aunque estas se suspendieron
en 2020 y no se reanudaron en el último lustro. Las
autoridades estadounidenses advirtieron que la ausencia de
restricciones fomenta el riesgo de una nueva carrera
armamentística, mientras que el presidente Donald Trump
rechazó la extensión del tratado propuesta por el mandatario
ruso, Vladimir Putin, y llamó en su lugar a negociar un
"tratado nuevo, mejorado y modernizado".
ENGAÑADOS Y ASESINADOS
(08/02/26) - Nigeria
- Fueron invitados a rezar y masacrados sin piedad. Los residentes de la
aldea de Woro, en el estado nigeriano de Kwara, siguen enterrando a sus
muertos días después de que presuntos combatientes yihadistas mataran a
170 personas en una masacre que comenzó con una llamada engañosa a la
oración."Cuando decían que venían a predicar, la gente creía que venían
a predicar; por eso causaron tantas heridas y mataron a tantas
personas", declaró un local a la agencia Reuters. "Cuando empezaron los
disparos, la gente dijo que esto ya no era predicar, que no era normal,
y empezaron a huir para esconderse". Los atacantes atacaron
sistemáticamente a hombres mientras secuestraban a mujeres y niñas,
según los supervivientes. El presidente Bola Tinubu ha desplegado un
batallón del ejército en el distrito de Kaiama tras el ataque, el más
mortífero de este año en el estado de Kwara, fronterizo con Níger y que
ha visto a grupos yihadistas avanzar hacia el sur. El Gobierno de
Estados Unidos condenó el "terrible ataque" perpetrado en las
comunidades nigerianas de Woro y Nulu que causó al menos 175 muertos,
según líderes locales.
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