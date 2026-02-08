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LA CAÍDA DEL NEW START

(08/02/26) - Estados Unidos - El mundo se queda sin reglas para limitar las armas nucleares. Ahora Estados Unidos urgió a Rusia y China a iniciar negociaciones serias para establecer nuevos límites sobre las armas nucleares, tras la expiración del tratado New START el jueves, que por más de una década había regulado los arsenales de las dos mayores potencias atómicas mundiales. "El control de armas ya no puede ser un asunto bilateral entre Estados Unidos y Rusia", afirmó en un ensayo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien recalcó la necesidad de incluir a otros actores clave en un futuro acuerdo, señalando especialmente a China. El fin del New START deja al mundo sin un tratado que limite las armas más destructivas del planeta por primera vez en más de medio siglo. Esto obligó a Washington y a Moscú a sentarse en la mesa de las altas esferas militares para evitar una escalada nuclear descontrolada. Bajo las disposiciones del tratado que expiró, ambos países podían desplegar hasta 1.550 ojivas nucleares cada uno y estaban sujetos a inspecciones mutuas, aunque estas se suspendieron en 2020 y no se reanudaron en el último lustro. Las autoridades estadounidenses advirtieron que la ausencia de restricciones fomenta el riesgo de una nueva carrera armamentística, mientras que el presidente Donald Trump rechazó la extensión del tratado propuesta por el mandatario ruso, Vladimir Putin, y llamó en su lugar a negociar un "tratado nuevo, mejorado y modernizado".

ENGAÑADOS Y ASESINADOS

(08/02/26) - Nigeria - Fueron invitados a rezar y masacrados sin piedad. Los residentes de la aldea de Woro, en el estado nigeriano de Kwara, siguen enterrando a sus muertos días después de que presuntos combatientes yihadistas mataran a 170 personas en una masacre que comenzó con una llamada engañosa a la oración."Cuando decían que venían a predicar, la gente creía que venían a predicar; por eso causaron tantas heridas y mataron a tantas personas", declaró un local a la agencia Reuters. "Cuando empezaron los disparos, la gente dijo que esto ya no era predicar, que no era normal, y empezaron a huir para esconderse". Los atacantes atacaron sistemáticamente a hombres mientras secuestraban a mujeres y niñas, según los supervivientes. El presidente Bola Tinubu ha desplegado un batallón del ejército en el distrito de Kaiama tras el ataque, el más mortífero de este año en el estado de Kwara, fronterizo con Níger y que ha visto a grupos yihadistas avanzar hacia el sur. El Gobierno de Estados Unidos condenó el "terrible ataque" perpetrado en las comunidades nigerianas de Woro y Nulu que causó al menos 175 muertos, según líderes locales.

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