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LA VICTORIA DE TAKAICHI
(09/02/26) -
Japón - El electorado de Japón eligió por tomar un
nuevo rumbo político y fortalecer lo que algunos ya
denominan la era Takaichi. La carismática ultraconservadora
primera ministra, Sanae Takaichi, ha logrado una victoria
histórica en las elecciones legislativas del pasado domingo.
El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) que lidera
la dirigente se ha asegurado 316 escaños de un total de 465
asientos de la Cámara de Representantes, según el escrutinio
definitivo. La primera ministra, y primera mujer en el cargo
en Japón, ha logrado lo que pocos en solo tres meses en el
cargo, lograr el reconocimiento internacional, llegar al
electorado japonés y ahora gobernar con una holgada mayoría
tras los comicios de este domingo. Las temáticas que
preocuparon a Japón en la campaña fueron el coste de la
vida, la inmigración y la defensa.
ELECCIONES EN PORTUGAL
(09/02/26) - Portugal
- Ganó Seguro en segunda vuelta al populista de derechas ventura.
Antonio José Seguro, el candidato socialista que en una primera encuesta
hace meses no obtenía más que un 6% en intención de voto, se convertirá
en el nuevo presidente de Portugal. Su crecimiento responde a muchos
factores, como sea tras derrotar en las urnas al aspirante populista,
André Ventura, será el nuevo mandatario portugués. Una victoria
histórica por el respaldo masivo que ha recibido (el más contundente,
por encima incluso de Mario Soares) y porque es la consagración de un
político que evite la polarización en tiempos donde arrasan los
candidatos con discursos de odio. La gran movilización en un país
devastado por la sucesión de temporales de las últimas dos semanas hizo
lo que Seguro necesitaba, aunque con una participación promedio para
Portugal. A causa de los temporales hubo lugares donde no se pudo votar.
Seguro recibió el doble de votos que en la primera vuelta, lo que
constata la concentración a su alrededor de los electores que buscaban
un presidente que respete las reglas del juego frente a la incertidumbre
que representaba Ventura. En porcentaje, Seguro recibió el 66,8%
mientras que el aspirante populista alcanzó el 33,1%. No hubo sorpresa
respecto a lo anticipado en las encuestas realizadas durante la campaña.
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