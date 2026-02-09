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Noticias:  Martes 10 de Febrero de 2026

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LA VICTORIA DE TAKAICHI

(09/02/26) - Japón - El electorado de Japón eligió por tomar un nuevo rumbo político y fortalecer lo que algunos ya denominan la era Takaichi. La carismática ultraconservadora primera ministra, Sanae Takaichi, ha logrado una victoria histórica en las elecciones legislativas del pasado domingo. El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) que lidera la dirigente se ha asegurado 316 escaños de un total de 465 asientos de la Cámara de Representantes, según el escrutinio definitivo. La primera ministra, y primera mujer en el cargo en Japón, ha logrado lo que pocos en solo tres meses en el cargo, lograr el reconocimiento internacional, llegar al electorado japonés y ahora gobernar con una holgada mayoría tras los comicios de este domingo. Las temáticas que preocuparon a Japón en la campaña fueron el coste de la vida, la inmigración y la defensa.

ELECCIONES EN PORTUGAL

(09/02/26) - Portugal - Ganó Seguro en segunda vuelta al populista de derechas ventura. Antonio José Seguro, el candidato socialista que en una primera encuesta hace meses no obtenía más que un 6% en intención de voto, se convertirá en el nuevo presidente de Portugal. Su crecimiento responde a muchos factores, como sea tras derrotar en las urnas al aspirante populista, André Ventura, será el nuevo mandatario portugués. Una victoria histórica por el respaldo masivo que ha recibido (el más contundente, por encima incluso de Mario Soares) y porque es la consagración de un político que evite la polarización en tiempos donde arrasan los candidatos con discursos de odio. La gran movilización en un país devastado por la sucesión de temporales de las últimas dos semanas hizo lo que Seguro necesitaba, aunque con una participación promedio para Portugal. A causa de los temporales hubo lugares donde no se pudo votar. Seguro recibió el doble de votos que en la primera vuelta, lo que constata la concentración a su alrededor de los electores que buscaban un presidente que respete las reglas del juego frente a la incertidumbre que representaba Ventura. En porcentaje, Seguro recibió el 66,8% mientras que el aspirante populista alcanzó el 33,1%. No hubo sorpresa respecto a lo anticipado en las encuestas realizadas durante la campaña.

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