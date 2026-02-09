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LONDRES TAMBALEA
(09/02/26) -
Inglaterra - El caso Epstein pega duro en el poder
inglés. El rey Carlos III de Inglaterra y el primer ministro
Keir Starmer no aparecen ni una sola vez en la documentación
desclasificada del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein,
pero la última tanda de archivos difundidos por el
Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sacudido los
cimientos de todo el poder británico, desde la monarquía
hasta la fauna política. Varios colaboradores de Starmer
debieron o bien dar pasos al costado o aguantar la
respiración. Por el lado de la familia real es sabido que el
Príncipe Andrés no tiene manera de disimular su protagonismo
como cliente en esa trama perversa que ligaba a magnates
internacionales con menores de edad. Hoy. Gran Bretaña,
prácticamente está abocada a observar que tan dañada sale su
clase política y la familia real de las ollas que se van
destapando del otro lado del océano.
SARAMPIÓN PREOCUPA A MÉXICO
(09/02/26) - México
- La Secretaría de Salud anunció el primer deceso por sarampión en la
Ciudad de México. Durante su informe diario del brote con corte al 9 de
febrero, se informó que ya han sumado 28 muertes en todo el país. En
todas las entidades federativas los casos siguen en aumento, afectando
la salud de los mexicanos y mexicanas que no cuentan con la inmunización
necesaria para evitar la transmisión de la enfermedad. De acuerdo con la
institución sanitaria, en los 32 estados se han registrado 8,899 casos
acumulados desde el comienzo de los contagios a fines del año pasado, de
los cuales 2,467 se contabilizaron en las primeras semanas del 2026. El
grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años seguido de
los infantes de 2 a 9 años y luego el de 25 a 29, este último ha
reportado un alza en los últimos informes. El sector salud también
informó dentro del documento sobre la lista de las regiones que han
tenido muertes por esta enfermedad viral entre 2025 y lo que va del
2026; allí Chihuahua muestra lo más dramático del conteo. Chihuahua 21
muertes, Jalisco 2 y luego una en los estados de Tlaxcala, Sonora,
Michoacán, Durando y la capital nacional.
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