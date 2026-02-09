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Noticias:  Miércoles 11 de Febrero de 2026

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LONDRES TAMBALEA

(09/02/26) - Inglaterra - El caso Epstein pega duro en el poder inglés. El rey Carlos III de Inglaterra y el primer ministro Keir Starmer no aparecen ni una sola vez en la documentación desclasificada del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, pero la última tanda de archivos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sacudido los cimientos de todo el poder británico, desde la monarquía hasta la fauna política. Varios colaboradores de Starmer debieron o bien dar pasos al costado o aguantar la respiración. Por el lado de la familia real es sabido que el Príncipe Andrés no tiene manera de disimular su protagonismo como cliente en esa trama perversa que ligaba a magnates internacionales con menores de edad. Hoy. Gran Bretaña, prácticamente está abocada a observar que tan dañada sale su clase política y la familia real de las ollas que se van destapando del otro lado del océano.

SARAMPIÓN PREOCUPA A MÉXICO

(09/02/26) - México - La Secretaría de Salud anunció el primer deceso por sarampión en la Ciudad de México. Durante su informe diario del brote con corte al 9 de febrero, se informó que ya han sumado 28 muertes en todo el país. En todas las entidades federativas los casos siguen en aumento, afectando la salud de los mexicanos y mexicanas que no cuentan con la inmunización necesaria para evitar la transmisión de la enfermedad. De acuerdo con la institución sanitaria, en los 32 estados se han registrado 8,899 casos acumulados desde el comienzo de los contagios a fines del año pasado, de los cuales 2,467 se contabilizaron en las primeras semanas del 2026. El grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años seguido de los infantes de 2 a 9 años y luego el de 25 a 29, este último ha reportado un alza en los últimos informes. El sector salud también informó dentro del documento sobre la lista de las regiones que han tenido muertes por esta enfermedad viral entre 2025 y lo que va del 2026; allí Chihuahua muestra lo más dramático del conteo. Chihuahua 21 muertes, Jalisco 2 y luego una en los estados de Tlaxcala, Sonora, Michoacán, Durando y la capital nacional.

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