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NARCO DRONES EN LA FRONTERA
(10/02/26) -
Estados Unidos - Tensión en la frontera entre Ciudad
Juárez y El Paso Texas. Según Estados Unidos, drones de
cárteles mexicanos en el espacio aéreo de El Paso, Texas
obligaron al cierre del mismo por 10 días. Esto lo dio a
conocer el secretario estadounidense de Transporte, Sean
Duffy. Acto seguido se comunicó "La FAA y el DOW actuaron
con rapidez para abordar una incursión de drones de un
cártel. La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro
para los viajes comerciales en la región. Se han levantado
las restricciones y los vuelos se están reanudando con
normalidad", señaló en su publicación. La presidente de
México, Claudia Sheinbaum, declaró que no hay información de
actividad de dones en el área.
MASACRE EN LO RECÓNDITO DE CANADÁ
(10/02/26) - Canadá-
Canadá se conmovió por un tiroteo ocurrido lejos de todo, en un paisaje
congelado. Al menos hubo nueve muertos en un tiroteo en una escuela. La
Policía Montada tiene indicios de que el presunto agresor, también
fallecido, se quitó la vida tras el ataque en Tumbler Ridge, una pequeña
comunidad de la provincia de Columbia Británica. Según el informe: un
tiroteo en una escuela secundaria de la provincia canadiense de Columbia
Británica, oeste del país, ha causado el martes al menos nueve muertos.
Según la información, el sospechoso fue descrito originalmente en la
alerta emitida a la población como una mujer de pelo castaño. La
tragedia se registró en una comunidad de 2.400 habitantes situada en el
noreste de esta provincia canadiense. Las autoridades también reportan
25 heridos; dos de ellos de gravedad.
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