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Noticias:  Jueves 12 de Febrero de 2026

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NARCO DRONES EN LA FRONTERA

(10/02/26) - Estados Unidos - Tensión en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso Texas. Según Estados Unidos, drones de cárteles mexicanos en el espacio aéreo de El Paso, Texas obligaron al cierre del mismo por 10 días. Esto lo dio a conocer el secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy. Acto seguido se comunicó "La FAA y el DOW actuaron con rapidez para abordar una incursión de drones de un cártel. La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región. Se han levantado las restricciones y los vuelos se están reanudando con normalidad", señaló en su publicación. La presidente de México, Claudia Sheinbaum, declaró que no hay información de actividad de dones en el área.

MASACRE EN LO RECÓNDITO DE CANADÁ

(10/02/26) - Canadá- Canadá se conmovió por un tiroteo ocurrido lejos de todo, en un paisaje congelado. Al menos hubo nueve muertos en un tiroteo en una escuela. La Policía Montada tiene indicios de que el presunto agresor, también fallecido, se quitó la vida tras el ataque en Tumbler Ridge, una pequeña comunidad de la provincia de Columbia Británica. Según el informe: un tiroteo en una escuela secundaria de la provincia canadiense de Columbia Británica, oeste del país, ha causado el martes al menos nueve muertos. Según la información, el sospechoso fue descrito originalmente en la alerta emitida a la población como una mujer de pelo castaño. La tragedia se registró en una comunidad de 2.400 habitantes situada en el noreste de esta provincia canadiense. Las autoridades también reportan 25 heridos; dos de ellos de gravedad.

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