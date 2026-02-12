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OPERACIÓN MINNEAPOLIS HA TERMINADO
(12/02/26) -
Estados Unidos - La operación en Minneapolis ha
terminado. Después de dos asesinatos a manos de agentes del
ICE, un sinfín de aprensiones injustas y protestas
contundentes, el responsable de la brutal persecución a
inmigrantes en Minneapolis anunció el fin de la presión
sobre la ciudadanía local. Tom Homan, nombrado "zar de la
frontera" por el presidente Donald Trump, anunció ayer
jueves que la operación contra la inmigración lanzada a
principios de diciembre en Minnesota por la Casa Blanca "ha
concluido". "Le he propuesto, y el presidente ha estado de
acuerdo, que concluya la Operación (Metro) Surge", dijo
Homan en una conferencia de prensa celebrada en la misma
Minneapolis a primera hora de la mañana de ayer. "Hubo una
reducción significativa (de agentes) la semana pasada, y
esta continuará la próxima", añadió. En estos más de dos
meses (72 días), un destacamento de hasta 3.000 agentes
federales, entre miembros del Servicio de Aduanas y Control
de Inmigración (ICE son sus siglas en ingles) y de la
Patrulla Fronteriza, han estado desplegados en la ciudad, y
en el Estado, ambos gobernados por demócratas.
LAS 40 PARA MÉXICO
(12/02/26) - México
- El derrotero por las cuarenta horas laborales obtuvo una victoria. La
presidenta, Claudia Sheinbaum, celebró durante la conferencia de prensa
matutina desde Palacio Nacional, la aprobación por unanimidad de la
reforma de las 40 horas en el Senado de la República. Sin embargo, al
ser cuestionada sobre el tema de los dos días de descanso, dijo que lo
que los trabajadores buscaban era la jornada de 40 horas y eso se estaba
cumpliendo. "Hace un momento nos platicaba sobre la aprobación de las 40
horas, y que fuera por unanimidad, ¿Usted no ve factible que quizá se
pudiera avanzar después hacia tener dos días de descanso, y no solamente
la reducción de horarios?", preguntó una periodista. Ante esto, la
mandataria nacional dijo que "la demanda de los trabajadores histórica
había sido 40 horas, y estamos cumpliendo, es importante que además se
garantiza el ingreso, porque no es que hay 40 horas a costa del salario,
sino es el mismo salario, pero la reducción de los tiempos de trabajo,
entonces, eso es importantísimo, y hasta ahora, pues es la demanda de
los trabajadores, esa es la solicitud y se está cumpliendo, y garantiza
además, pues que siga aumentando el ingreso# expresó.
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