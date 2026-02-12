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Noticias:  Viernes 13 de Febrero de 2026

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OPERACIÓN MINNEAPOLIS HA TERMINADO

(12/02/26) - Estados Unidos - La operación en Minneapolis ha terminado. Después de dos asesinatos a manos de agentes del ICE, un sinfín de aprensiones injustas y protestas contundentes, el responsable de la brutal persecución a inmigrantes en Minneapolis anunció el fin de la presión sobre la ciudadanía local. Tom Homan, nombrado "zar de la frontera" por el presidente Donald Trump, anunció ayer jueves que la operación contra la inmigración lanzada a principios de diciembre en Minnesota por la Casa Blanca "ha concluido". "Le he propuesto, y el presidente ha estado de acuerdo, que concluya la Operación (Metro) Surge", dijo Homan en una conferencia de prensa celebrada en la misma Minneapolis a primera hora de la mañana de ayer. "Hubo una reducción significativa (de agentes) la semana pasada, y esta continuará la próxima", añadió. En estos más de dos meses (72 días), un destacamento de hasta 3.000 agentes federales, entre miembros del Servicio de Aduanas y Control de Inmigración (ICE son sus siglas en ingles) y de la Patrulla Fronteriza, han estado desplegados en la ciudad, y en el Estado, ambos gobernados por demócratas.

LAS 40 PARA MÉXICO

(12/02/26) - México - El derrotero por las cuarenta horas laborales obtuvo una victoria. La presidenta, Claudia Sheinbaum, celebró durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la aprobación por unanimidad de la reforma de las 40 horas en el Senado de la República. Sin embargo, al ser cuestionada sobre el tema de los dos días de descanso, dijo que lo que los trabajadores buscaban era la jornada de 40 horas y eso se estaba cumpliendo. "Hace un momento nos platicaba sobre la aprobación de las 40 horas, y que fuera por unanimidad, ¿Usted no ve factible que quizá se pudiera avanzar después hacia tener dos días de descanso, y no solamente la reducción de horarios?", preguntó una periodista. Ante esto, la mandataria nacional dijo que "la demanda de los trabajadores histórica había sido 40 horas, y estamos cumpliendo, es importante que además se garantiza el ingreso, porque no es que hay 40 horas a costa del salario, sino es el mismo salario, pero la reducción de los tiempos de trabajo, entonces, eso es importantísimo, y hasta ahora, pues es la demanda de los trabajadores, esa es la solicitud y se está cumpliendo, y garantiza además, pues que siga aumentando el ingreso# expresó.

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