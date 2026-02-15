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CARNAVAL DESCARNADO
Tiempos de arte y vulgaridad, de mentiras pactadas y
pecados permitidos.
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Noticias Destacadas del día
FUE VENENO DE RANA ECUATORIANA
(15/02/26) -
Europa - La sorprendente conclusión a la que llegó
Europa sobre el asesinato del opositor ruso Alexéi Navalni.
Cinco países europeos se unen para acusar a Rusia de
asesinar en prisión al opositor Navalni con un veneno muy
particular y especifico: una toxina de la rana dardo
ecuatoriana. El informe expresa "Solo el Estado ruso tuvo
los medios, la motivación y la oportunidad", aseguran en un
comunicado conjunto Reino Unido, Francia, Alemania, Países
Bajos y Suecia. Según el estudio, el Gobierno ruso (de
Putin)asesinó al opositor Alexéi Navalni con una toxina
mortal, la epibatidina, extraída de la rana dardo venenosa
de Ecuador. La misma sustancia que usaban en la punta de sus
flechas las tribus indígenas de ese país sudamericano. Esta
acusación contra el Kremlin ha quedado plasmada en el
comunicado conjunto que Reino Unido, Francia, Alemania,
Países Bajos y Suecia han hecho público coincidiendo con el
segundo aniversario de la muerte del líder político de la
oposición rusa.
JERÍ ES SUBIDO AL RING DEL CONGRESO
(15/02/26) - Perú -
El Congreso de Perú ingresa una vez más el ritual de presentar una
moción de censura contra el presidente de la nación. Así como ocurrió
con los últimos a cargo del Ejecutivo, mañana martes le tocará a José
Jerí. Una vez presentada formalmente la moción de censura contra el
presidente Jerí, luego de que los parlamentarios promotores de la medida
corrigieran observaciones iniciales al documento, lo que sigue es el
debate en el Congreso. La moción fue ingresada con 78 firmas, cifra que
constituye el mínimo requerido para que pueda ser admitida y debatida.
Al alcanzar ese número se permitió activar el procedimiento
parlamentario correspondiente y coordinar acciones con la Mesa
Directiva. En total se presentaron siete solicitudes de censura. Los
fundamentos expuestos en los textos incluyen cuestionamientos a su
idoneidad ética, política e institucional para continuar ejerciendo
funciones, así como argumentos vinculados a la conducción del Parlamento
en el actual contexto político. Una de las mociones señala que Jerí no
contaría con "la idoneidad política e institucional necesaria para la
conducción del Parlamento en el actual contexto de transición
democrática". Asimismo, algunos pedidos plantean que, de aprobarse la
censura, se declare la vacancia del cargo y que la presidencia sea
asumida de inmediato por el vicepresidente correspondiente, conforme al
Reglamento del Congreso y a las disposiciones constitucionales
aplicables.
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