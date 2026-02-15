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Noticias:  Lunes 16 de Febrero de 2026

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FUE VENENO DE RANA ECUATORIANA

(15/02/26) - Europa - La sorprendente conclusión a la que llegó Europa sobre el asesinato del opositor ruso Alexéi Navalni. Cinco países europeos se unen para acusar a Rusia de asesinar en prisión al opositor Navalni con un veneno muy particular y especifico: una toxina de la rana dardo ecuatoriana. El informe expresa "Solo el Estado ruso tuvo los medios, la motivación y la oportunidad", aseguran en un comunicado conjunto Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia. Según el estudio, el Gobierno ruso (de Putin)asesinó al opositor Alexéi Navalni con una toxina mortal, la epibatidina, extraída de la rana dardo venenosa de Ecuador. La misma sustancia que usaban en la punta de sus flechas las tribus indígenas de ese país sudamericano. Esta acusación contra el Kremlin ha quedado plasmada en el comunicado conjunto que Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia han hecho público coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte del líder político de la oposición rusa.

JERÍ ES SUBIDO AL RING DEL CONGRESO

(15/02/26) - Perú - El Congreso de Perú ingresa una vez más el ritual de presentar una moción de censura contra el presidente de la nación. Así como ocurrió con los últimos a cargo del Ejecutivo, mañana martes le tocará a José Jerí. Una vez presentada formalmente la moción de censura contra el presidente Jerí, luego de que los parlamentarios promotores de la medida corrigieran observaciones iniciales al documento, lo que sigue es el debate en el Congreso. La moción fue ingresada con 78 firmas, cifra que constituye el mínimo requerido para que pueda ser admitida y debatida. Al alcanzar ese número se permitió activar el procedimiento parlamentario correspondiente y coordinar acciones con la Mesa Directiva. En total se presentaron siete solicitudes de censura. Los fundamentos expuestos en los textos incluyen cuestionamientos a su idoneidad ética, política e institucional para continuar ejerciendo funciones, así como argumentos vinculados a la conducción del Parlamento en el actual contexto político. Una de las mociones señala que Jerí no contaría con "la idoneidad política e institucional necesaria para la conducción del Parlamento en el actual contexto de transición democrática". Asimismo, algunos pedidos plantean que, de aprobarse la censura, se declare la vacancia del cargo y que la presidencia sea asumida de inmediato por el vicepresidente correspondiente, conforme al Reglamento del Congreso y a las disposiciones constitucionales aplicables.

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