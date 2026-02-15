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Noticias: Martes 17 de Febrero de 2026

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EL POTENCIAL ILIMITADO DE LA JUNTA DE PAZ

(15/02/26) - Estados Unidos - El presidente Donald Trump exigió a Hamás el desarme total inmediato. Afirmó que la Junta de Paz creada por él "tiene un potencial ilimitado" y volvió a exigir a la agrupación pro-Palestina Hamás un desarme "total e inmediato". La histórica cumbre de la llamada Junta de Paz, reunirá el próximo 19 de febrero en Washington a mandatarios y representantes internacionales para formalizar compromisos multimillonarios orientados a la reconstrucción y la ayuda humanitaria en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo a través de Truth Social que el próximo 19 de febrero se celebrará en Washington D. C. la primera reunión oficial de la Junta de Paz. Según Trump, el encuentro tendrá lugar en el Instituto de Paz Donald J. Trump, donde se formalizarán compromisos internacionales superiores a 5.000 millones de dólares para financiar iniciativas de reconstrucción y ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Asimismo, volvió a exigir a Hamás un desarme total. La Junta de Paz fue establecida formalmente en enero de 2026 durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, evento en el que participaron más de veinte miembros fundadores invitados por Washington a formar parte del plan. El objetivo inicial del organismo es operar como plataforma central para la reconstrucción de Gaza, pero la visión de Trump es expandir su alcance a otros conflictos internacionales, como por ejemplo el de Ucrania.

CENTRALES ATÓMICAS PARA EUROPA CENTRAL

(15/02/26) - Hungría - El secretario de Estado Marco Rubio fue al encuentro del mandatario húngaro Viktor Orbán. El hombre fuerte del Trump en el plano internacional anunció en Bratislava y Budapest una serie de pasos concretos para la construcción de centrales nucleares en Europa Central. Habló de utilizar tecnologías avanzadas de energía atómica de Estados Unidos. Según Rubio la iniciativa busca fortalecer la seguridad energética de la región, aumentar la capacidad industrial y apoyar la competitividad tecnológica, especialmente en áreas como la inteligencia artificial. Durante su visita a Budapest, Rubio firmó el acuerdo intergubernamental de energía nuclear civil entre Estados Unidos y Hungría, lo que abre la puerta a décadas de cooperación en el sector. El secretario enfatizó el compromiso estadounidense por convertir a Hungría en un centro regional para el desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR) y alentó al gobierno húngaro a optar por la tecnología SMR de los Estados Unidos.

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