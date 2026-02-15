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EL POTENCIAL ILIMITADO DE LA JUNTA DE PAZ
(15/02/26) -
Estados Unidos - El presidente Donald Trump exigió a
Hamás el desarme total inmediato. Afirmó que la Junta de Paz
creada por él "tiene un potencial ilimitado" y volvió a
exigir a la agrupación pro-Palestina Hamás un desarme "total
e inmediato". La histórica cumbre de la llamada Junta de
Paz, reunirá el próximo 19 de febrero en Washington a
mandatarios y representantes internacionales para formalizar
compromisos multimillonarios orientados a la reconstrucción
y la ayuda humanitaria en Gaza. El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, anunció este domingo a través de Truth
Social que el próximo 19 de febrero se celebrará en
Washington D. C. la primera reunión oficial de la Junta de
Paz. Según Trump, el encuentro tendrá lugar en el Instituto
de Paz Donald J. Trump, donde se formalizarán compromisos
internacionales superiores a 5.000 millones de dólares para
financiar iniciativas de reconstrucción y ayuda humanitaria
en la Franja de Gaza. Asimismo, volvió a exigir a Hamás un
desarme total. La Junta de Paz fue establecida formalmente
en enero de 2026 durante el Foro Económico Mundial en Davos,
Suiza, evento en el que participaron más de veinte miembros
fundadores invitados por Washington a formar parte del plan.
El objetivo inicial del organismo es operar como plataforma
central para la reconstrucción de Gaza, pero la visión de
Trump es expandir su alcance a otros conflictos
internacionales, como por ejemplo el de Ucrania.
CENTRALES ATÓMICAS PARA EUROPA CENTRAL
(15/02/26) - Hungría
- El secretario de Estado Marco Rubio fue al encuentro del
mandatario húngaro Viktor Orbán. El hombre fuerte del Trump en el plano
internacional anunció en Bratislava y Budapest una serie de pasos
concretos para la construcción de centrales nucleares en Europa Central.
Habló de utilizar tecnologías avanzadas de energía atómica de Estados
Unidos. Según Rubio la iniciativa busca fortalecer la seguridad
energética de la región, aumentar la capacidad industrial y apoyar la
competitividad tecnológica, especialmente en áreas como la inteligencia
artificial. Durante su visita a Budapest, Rubio firmó el acuerdo
intergubernamental de energía nuclear civil entre Estados Unidos y
Hungría, lo que abre la puerta a décadas de cooperación en el sector. El
secretario enfatizó el compromiso estadounidense por convertir a Hungría
en un centro regional para el desarrollo de reactores modulares pequeños
(SMR) y alentó al gobierno húngaro a optar por la tecnología SMR de los
Estados Unidos.
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