Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
MURIÓ JESSE JACKSON
(17/02/26) -
Estados Unidos - Murió ayer el reverendo Jesse
Jackson, reconocido por la defensa de los derechos civiles y
líder de la comunidad afroamericana estadounidense. Jackson,
que se presentó dos veces a la presidencia, pero no obtuvo
la designación del Partido Demócrata, murió el martes a los
84 años. Con él, Estados Unidos despide a una figura que ha
definido las últimas seis décadas de su política gracias a
una carrera de alcance global que echó inició bajo la tutela
de Martin Luther King a quien vio morir asesinado aquel 4 de
abril de 1968 en el motel Lorraine, en Memphis, adonde ambos
habían acudido a apoyar una protesta sindical.
SIGUEN LAS CONVERSACIONES EN GINEBRA
(17/02/26) - Irán -
Teherán y Washington continúan en dialogo para llegar a un potencial
acuerdo que evite una escalada al conflicto directo. El ministro iraní
de Asuntos Exteriores, Abbás Araghchi, ha anunciado este martes tras
tres horas y media de negociaciones para un acuerdo nuclear, que su país
y Estados Unidos han alcanzado un "entendimiento sobre los principales
principios rectores" de un posible pacto, aunque ha puntualizado que
"aún queda trabajo por hacer". Tras una segunda ronda de conversaciones
entre ambos países en Ginebra, Araghchi ha declarado a medios iraníes
que "el progreso no significa que se alcance un acuerdo pronto, pero el
camino ya ha comenzado". Por su parte el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, afirmó que un "cambio de régimen" podría ser lo mejor que
podría suceder en Irán, mientras que el líder supremo de la República
Islámica, el ayatolá Ali Jameneí, ha declarado que cualquier intento de
Estados Unidos de derrocar a su gobierno fracasaría.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6243
ME ESTABA TOMANDO UN VINO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
