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Noticias: Jueves 19 de Febrero de 2026

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JERÍ QUEDÓ FUERA EN PERÚ

(18/02/26) - Perú - El congreso destituyó al presidente José Jerí. Ninguno de los últimos siete presidentes, en la última década, de Perú ha logrado completar su mandato. José Jerí, un presidente interino, duró apenas 130 días en el cargo. El martes el Congreso abrió otra puerta a la incertidumbre política en el país sudamericano y destituyó a Jerí con una moción de censura a solo dos meses de las elecciones presidenciales. La inestabilidad política es ya lo habitual entre los peruanos, que han normalizado con asombrosa naturalidad los cambios de presidente a manos del poder legislativo. Tras la moción de censura de Jerí, el Congreso elige al octavo presidente que, desde 2016, no completará los cinco años de mandato presidencial. Los mismos diputados que colocaron a Jerí al mando en octubre pasado, cuando destituyeron a Dina Boluarte por su incapacidad para contener la crisis de inseguridad ciudadana, lo han apartado por sus reuniones clandestinas con empresarios chinos de dudosa reputación. A sus polémicas citas en restaurantes chinos se sumaban las denuncias que han señalado que el expresidente Jerí recibió en Palacio a un grupo de mujeres que luego fueron contratadas por el Estado.

PARO GENERAL POR REFORMA LABORAL

(18/02/26) - Argentina - El gobierno negocia contrarreloj detalles de la Reforma Laboral a tratarse en diputados. La CGT confirmó el paro general de 24 horas previsto para este jueves, cuando la Cámara de Diputados tiene previsto tratar la reforma laboral de Javier Milei, y, tras asegurar que “no se entregarán las conquistas laborales”, advirtió: “Este es el comienzo”. Al mismo tiempo, la central obrera atribuyó el cierre de la empresa FATE al “fracaso del plan económico del Gobierno” y se solidarizó con los 920 trabajadores de esa compañía que se quedarán sin empleo. Los sindicalistas enfatizaron que se proponen que por el paro general “no haya nadie en la calle” como muestra de rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y destacaron que la medida de fuerza es apoyada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que ya garantizó a la CGT su adhesión. Subrayó que el país atraviesa una crisis sociolaboral profunda, evidenciada en la pérdida de “300 mil puestos de trabajo formales en los últimos dos años”, el cierre de Fate, que dejó a “casi 1000 trabajadores” desempleados, y la desaparición de “más de 21 mil pymes”.

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