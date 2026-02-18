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JERÍ QUEDÓ FUERA EN PERÚ
(18/02/26) -
Perú - El congreso destituyó al presidente José Jerí.
Ninguno de los últimos siete presidentes, en la última
década, de Perú ha logrado completar su mandato. José Jerí,
un presidente interino, duró apenas 130 días en el cargo. El
martes el Congreso abrió otra puerta a la incertidumbre
política en el país sudamericano y destituyó a Jerí con una
moción de censura a solo dos meses de las elecciones
presidenciales. La inestabilidad política es ya lo habitual
entre los peruanos, que han normalizado con asombrosa
naturalidad los cambios de presidente a manos del poder
legislativo. Tras la moción de censura de Jerí, el Congreso
elige al octavo presidente que, desde 2016, no completará
los cinco años de mandato presidencial. Los mismos diputados
que colocaron a Jerí al mando en octubre pasado, cuando
destituyeron a Dina Boluarte por su incapacidad para
contener la crisis de inseguridad ciudadana, lo han apartado
por sus reuniones clandestinas con empresarios chinos de
dudosa reputación. A sus polémicas citas en restaurantes
chinos se sumaban las denuncias que han señalado que el
expresidente Jerí recibió en Palacio a un grupo de mujeres
que luego fueron contratadas por el Estado.
PARO GENERAL POR REFORMA LABORAL
(18/02/26) - Argentina
- El gobierno negocia contrarreloj detalles de la Reforma Laboral
a tratarse en diputados. La CGT confirmó el paro general de 24 horas
previsto para este jueves, cuando la Cámara de Diputados tiene previsto
tratar la reforma laboral de Javier Milei, y, tras asegurar que “no se
entregarán las conquistas laborales”, advirtió: “Este es el comienzo”.
Al mismo tiempo, la central obrera atribuyó el cierre de la empresa FATE
al “fracaso del plan económico del Gobierno” y se solidarizó con los 920
trabajadores de esa compañía que se quedarán sin empleo. Los
sindicalistas enfatizaron que se proponen que por el paro general “no
haya nadie en la calle” como muestra de rechazo a la reforma laboral
impulsada por el Gobierno y destacaron que la medida de fuerza es
apoyada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que ya garantizó a la
CGT su adhesión. Subrayó que el país atraviesa una crisis sociolaboral
profunda, evidenciada en la pérdida de “300 mil puestos de trabajo
formales en los últimos dos años”, el cierre de Fate, que dejó a “casi
1000 trabajadores” desempleados, y la desaparición de “más de 21 mil
pymes”.
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